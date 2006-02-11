بيش از يكصد قطعه سند تاريخي مرتبط با محرم به نمايش در آمد

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، در اين نمايشگاه بيش از يكصد قطعه سند تاريخي مرتبط با موضوع محرم ، تاسوعا ، عاشورا و مراسم هاي سنتي عزاداري سرور و سالار شهيدان حضرت اباعبدالله الحسين (ع) به نمايش درآمده است.

قديمي ترين سند ارئه شده در نمايشگاه " محرم به روايت اسناد ملي " متعلق به 150 سال پيش مي باشد .



از اسناد جالب توجه اين نمايشگاه مي توان به خاطرات ناصرالدين شاه قاجار از سفر به عتبات عاليات و زيارت اماكن مقدس و متبرك ، وقف نامه هاي مربوط به واگذاري هاي املاك و آب و ... به عزاداران حسيني و همچنين اسناد مربوط به مخالفت هاي رژيم پهلوي در برگزاري مراسم هاي ماه محرم اشاره كرد .

به گزارش مهر ، اين نمايشگاه تا پايان ماه محرم در ساختمان گنجينه اسناد سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران واقع در بزرگراه حقاني ( شرق به غرب ) ، بعد از ورزشگاه شهيد كشوري ، ابتداي خيابان كوشا داير است .