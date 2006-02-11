حال شارون وخيم اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر"رون كرومر"سخنگوي بيمارستان هداسا به خبرگزاري فرانسه گفت: پس از معاينات پزشكي مشخص شد كه كار دستگاه گوارش شارون مختل شده است وبه دنبال آن تصميم گرفته شد كه وي تحت عمل جراحي قرار گيرد.

وي افزود : شارون به دليل اختلال دردستگاه گوارش تحت عمل جراحي قرار گرفته است .

نخست وزير رژيم صهيونيستي از روز پنجم ماه جاري ژانويه(15 دي) پس ازدومين سكته مغزي درحالت كما قرارگرفت و در بيمارستان هداسا دربيت المقدس بستري شد.



اين در حالي است كه بسياري از تحليلگران شرايط را مشكوك توصيف مي كنند، زيرا هفته هاست خبري از زنده بودن يا مردن شارون به طور قطعي اعلام نمي شود.

طبق اطلاعاتي كه از بيمارستان هداسا به دست آمده است ، پزشكاني كه در درمان شارون مشاركت دارند، اعلام كردند: شرايط وي مي تواند "نباتي" توصيف شود؛ يعني همان چيزي كه عموم از آن به عنوان يك زندكي گياهي ياد مي كنند.

پزشكان هداسا در عين حال گفتند: احتمال اينكه شارون بتواند هوشياري خود را البته به صورت ناقص به دست آورد، كاملا رد شده نيست.

دكتر آبراهام لازاري گفت : سن وي، زمينه پزشكي اش و ماهيت حملات و بيماري ها به شكلي است كه اظهار نظر قطعي درباره آن را بسيار دشوار مي كند.

وي تاكيد كرد: افرادي در شرايط شارون به ندرت مي توانند هوشياري خود را به دست آورند. پزشكان شارون درباره شرايط بيماري وي اظهار نظر قطعي نكرده اند.