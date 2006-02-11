كوفي عنان از اعلام نتايج نهايي انتخابات عراق استقبال كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، سخنگوي كوفي عنان دربيانيه اي اعلام كرد:عنان تشكيل پارلمان از تمام طيف ها و گروههاي عراقي را رضايت بخش وحضور زنان در پارلمان را بدون اشكال مي داند .

با اين حال دبير كل سازمان ملل متحد همچنين ازرهبران سياسي عراق خواست با قاطعيت براي تشكيل دولت عراق هرچه سريعتر تلاش نمايند تا جامعه براي تمام عراقيها تشكيل شود و به ايجاد عراقي يكپارچه و مسالمت آميز و شكوفا و دمكراتيك بپردازد .

هيئت عالي مستقل انتخابات عراق امروز نتايج اين رويداد مهم را رسما تاييد كرد كه همچنان از پيروزي قاطع ائتلاف عراق يكپارچه (ائتلاف شيعيان) حكايت مي كند، بنابراين بر اساس قانون اساسي، اولين نشست(افتتاح) پارلمان جديد دو هفته ديگر برگزار خواهد شد.



روز گذشته عادل اللامي مديركل كميسارياي(هيئت عالي) انتخابات عراق گفت: هيئت قضايي كميساريا چهارشنبه رسيدگي به تمام اعتراض هاي برخي گروه ها را به پايان رساند، بدون اينكه حكمي در رد و ابطال تصميمات صادره از شوراي كميساريا صادر كند.

بر اساس نتايج رسمي تاييد شده، ائتلاف عراق يكپارچه با كسب 128 كرسي در رتبه اول، ائتلاف كردستان(شامل دو حزب دمكرات و اتحاديه ميهني) با 53 كرسي، جبه التوافق(اقليت سني) به رهبري عدنان الدليمي با 44 كرسي، ليست العراقيه به رهبري اياد علاوي نخست وزيرسابق(شيعه ليبرال) با 25 كرسي و جبهه گفتگوي داخلي سني( به رهبري صالح المطلك) با كسب 11 كرسي، اتحاديه اسلامي كردستان با 5 كرسي،فراكسيون آشتي و آزادي (به رهبري مشعان الجبوري) با كسب 3 كرسي، ليست رساليون(نزديك به مقتدي صدر) با كسب 2 كرسي، ليستهاي امت عراق(به رهبري مثال الالوسي)، يزيدي ها، تركمانها و رافدين هركدام با كسب يك كرسي، در رده هاي بعدي قرار گرفته اند.

