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۲۲ بهمن ۱۳۸۴، ۱۲:۴۵

افتتاح طرح افزايش ظرفيت شركت سيمان هگمتان

طرح افزايش 900 تن در روز ظرفيت شركت سيمان هگمتان چهارشنبه هفته جاري به بهره برداري مي رسد.

به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از ستاد اطلاع رساني و روابط عمومي شركت سيمان تهران، همزمان با ايام ا... دهه فجر، نصب تجهيزات و عمليات اجرايي پروژه طرح افزايش ظرفيت شركت سيمان هگمتان از شركت هاي زير مجموعه سيمان تهران به ميزان 900تن در روز به اتمام رسيده است و با راه اندازي آزمايشي كوره هاي واحد جديد، پروسه توليد جهت دسترسي به ظرفيت 3200 تن در روز آغاز شده است.

بر اساس اين گزارش، مراسم افتتاحيه رسمي اين طرح صبح چهارشنبه هفته جاري با حضور مقامات كشوري و استاني و صنعتي در محل كارخانه در رزن همدان برگزار مي شود.

کد مطلب 289149

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