آغاز نشست وزراي دارايي گروه هشت براي بررسي بحران افزايش بهاي نفت

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اينترنتي اسكاتسمن scotsman، بالا بودن بهاي انرژي و دو برابر شدن قيمت نفت در دو سال گذشته سبب شده است تا وزراي دارايي 8 كشور صنعتي امروز در نشست خود در مسكو اين مساله و تامين امنيت انرژي را در دستور كار خود قراردهند.

وزراي دارايي گروه هشت در اين نشست همچنين علاوه بر قيمت نفت، بر امنيت تامين انرژي از مناطق بي ثبات تاكيد كرده و درباره آن گفتگو مي كنند.

در اين بين روسيه كه براي اولين بار رياست گروه هشت را برعهده گرفته است امنيت انرژي را در اولويت كاري گروه هشت اعلام كرده است.

"پير اشتاين بروئك"Peer Steinbrueck وزير دارايي آلمان هنگام ورود به مسكو براي شركت در اين نشست گفت : پيشرفت هاي زيادي ديده مي شود، به اين خاطر كه دولت روسيه قصد دارد كنترل خود بر بخش انرژي را تا حد ممكن كم كند .

در همين رابطه" ساداكوزو تانيكاگي" وزير دارايي ژاپن نيزگفت: با توجه به سطح قيمت نفت ،ما نياز داريم تا درباره تامين با ثبات انرژي فكر كنيم".

منابع شركت كننده در نشست اعلام كردند كه انتظار كمي دارند تا تحولات ملموسي در نشست مسكو بوجود آيد ، اما همچنين اعلام كردند كه روشن است فرانسه و ديگر اعضاي اروپايي گروه هشت از مسكو خواسته اند تا اجازه سرمايه گذاري خارجي بيشتري در بخش انرژي بدهد و به انحصار خود را بر انرژي روسيه از طريق گاسپروم پايان دهد.