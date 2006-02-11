كاري نكنيد كه ايران در سياست هاي هسته اي خود تجديد نظر كند/ هيچ اعتماد و تضميني براي ايفاي تعهدات غرب وجود ندارد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، رئيس جمهور كه در جمع پرشور و انقلابي مردم حاضر در راهپيمايي 22 بهمن سخن مي گفت ، بخش ديگري از صحبت هاي خود را به مسئله دستيابي ايران به انرژي هسته اي اختصاص داد و يادآور شد: امروز پيشرفت صنعتي، كشاورزي، پزشكي و ديگر عرصه هاي علم و فناوري، وابسته به انرژي هسته اي است چون اين انرژي از قله هاي علم و فناوري بوده و داشتن آن براي پيشرفت كشور امري ضروري است.

احمدي نژاد خاطر نشان كرد: آژانس اتمي نيز براي خلع سلاح قدرتهاي بزرگ از سلاح هسته اي و كمك به كشورهاي عضو براي بهره مندي از انرژي هسته اي تاسيس شد و ايران جزو اولين كشورهايي بود كه به اين آژانس پيوست.

رئيس جمهور با بيان اينكه ايران در سالهاي اخير بيشترين همكاري را با آژانس بين المللي انرژي اتمي داشته است ،اظهار داشت: بازديد بيش از 1200 نفر روز از تاسيسات هسته اي ما گواهي بر اين همكاري ايران است.

وي ادامه داد: آژانس بيش از هزار برگ از اسناد تحقيقاتي را در اختيار گرفته و دوربينهاي آنها در مراكز هسته اي به طور شبانه روز تمام فعاليتهاي ما را زير نظر دارد. حتي ايران براي اعتمادسازي بيش از دو سال همه فعاليتهاي خود، حتي فعاليتهايي كه جزء معاهده و مقررات آژانس و جزو پروتكل الحاقي نيستند را به طور داوطلبانه به حالت تعليق درآورد.

رييس شوراي عالي امنيت ملي اضافه كرد : حتي مركز يو سي اف اصفهان و همچنين فعاليت هاي پژوهش و تحقيقات را كه ارتباطي به غني سازي ندارد را هم به حال تعليق درآورديم.

احمدي نژاد اضافه كرد: همچنين جمهوري اسلامي ايران اجازه داد تا از تمام مراكز هسته اي بازديد شود و همه اسناد را ملاحظه كنند اما بعد از نزديك به سه سال مذاكره به صراحت اعلام كردند كه اصولا ما نمي خواهيم كه ملت ايران از فناوري ساخت انرژي هسته اي و سوخت هسته اي برخوردار باشد.

وي افزود: ما بعد از نزديك به سه سال مذاكره مطمئن شديم كه آنها اصولا با پيشرفت ملت ايران، با رشد بالندگي ملت ايران و با رشد علمي و فني ملت ايران مخالفند.

رييس جمهور با اشاره به سخنان مسئولان غربي مبني بر عدم احتياج ايران به انرژي هسته اي ، خطاب به آنها گفت : اگر دستيابي به اين انرژي چيز بدي است پس چرا شما آنرا در اختيار داريد و اگر موضوع لازمي است چرا ايران در اختيار نداشته باشد .

احمدي نژاد پاسخ غرب را اينگونه عنوان كرد : به ما مي گويند چون شما سوخت فسيلي داريد نبايد از اين حق برخوردار باشيد كه ما در پاسخ مي گوييم كه سوخت فسيلي به زودي تمام خواهد شد و علاوه بر آن ما از تحقيقات و فناوري هسته اي براي كشاورزي، پزشكي، صنعت و دهها عرصه تخصصي ديگر نياز داريم و شما مي خواهيد ملت ما را عقب نگه داريد ولي آنها همچنان بر اين سخنان خود پافشاري مي كنند.

وي با يادآوري سخنان وابستگان به غرب در ماجراي ملي شدن صنعت نفت كه اعلام ميكرد "شما چه نيازي به صنعت نفت داريد در حالي كه نمي توانيد كوچكترين احتياجات خود را برطرف كنيد"، تصريح كرد : آن روز ملت ايران با مشت هاي گره كرده بر دهان آن مزدوران و اربابان آنها زد و با قدرت تمام صنعت نفت را در اختيار خويش گرفت .

رييس جمهور با تاكيد بر اين نكته كه غرب مي خواهد ملت ايران عقب نگه داشته شود، اظهار داشت : غرب مي گويد كه ما از عدم انحراف شما مطمئن نشده ايم و بايد عدم انحراف خود را اثبات كنيد و ما در پاسخ به آنها مي گوييم كه شما همه جا را بازديد كرده و هيچ نشانه اي از انحراف هسته اي ما پيدا نكرديد و مقصود اصلي آنها اين است كه مي خواهند فاصله بين كشورهاي پيشرفته با كشورهايي مثل ايران هميشه ثابت بماند.

رييس شوراي عالي امنيت ملي تاكيد كرد : غربي ها مي خواهند اين انرژي فاخر و ارزشمند در اختيار خودشان باشد تا وقتي كه ملتها نياز پيدا كردند قطره قطره و به قيمت هاي گزاف به ملتها بفروشند و در كنار آن تحميلات سياسي را بر ملتها داشته باشند.

وي با اشاره مجدد به مواد سه و چهار و 6 معاهده منع توليد و گسترش سلاح هاي هسته اي ، گفت : اين معاهده به حق ملتهاي عضو بر داشتن انرژي هسته اي تاكيد كرده و تصريح مي كند كه هيچ امري حتي بازرسي ها نيز نمي تواند مانع از دسترسي ملتها به حق داشتن فناوري هسته اي بشود.

احمدي نژاد اضافه كرد : امروز برخي از كشورهايي كه عضو آژانس هستند ، معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي را امضا نكرده اند و داراي سلاح هسته اي هستند اما مي خواهند راجع به ملت ايران و امثال ملت ما تصميم بگيرند.

رييس جمهور اظهار داشت : آنها كار را به جايي رسانده اند كه مي گويند شما حتي حق تحقيقات هم نداريد و ما به آنها پاسخ مي دهيم كه چرا از بابت بعضي از اشغالگران منطقه كه توسط غربي ها به سلاح هسته اي مجهز شده اند احساس نگراني نمي كنيد.

وي گفت : ظاهرا قرار بر اين است كشورهايي كه عضو آژانس نبوده و معاهده را امضا نكنند از حقوق بيشتري برخوردار باشند.

احمدي نژاد به نمايندگي از مردم ايران اعلام كرد :تاكنون سياست جمهوري اسلامي بر اين مبنا بوده است كه از اين فناوري در جهت صلح آميز و در جهت صنعت ، پزشكي و اهداف اقتصادي و در چارچوب آژانس و معاهده ان پي تي استفاده كند اما اگر ببينيم كه با اتكاء به همين مقررات مي خواهيد حق ملت ايران را ضايع كنيد بدانيد كه ملت ايران در سياست هاي خود تجديد نظر خواهد كرد.

رييس جمهور تصريح كرد : غربي ها از سلاح هسته اي نمي ترسند بلكه از خودباوري ملت ما مي ترسند . از اينكه 27 سال تبليغ كرده و گفته اند اسلام و ملت ايران راه به جايي نخواهد برد اما امروز چشم باز كرده و ديده اند ملت ايران با اتكا به جوانان و دانشمندان و بدون نياز به بيگانه به بالاترين سطوح علمي جهان دسترسي پيدا كرده و همين موضوع آنها را عصباني ساخته است.

وي با بيان اينكه غربي ها از اين موضوع كه جوانان ايران بالاترين قله هاي علمي جهان را فتح كنند نگرانند ، گفت : آنها گمان مي كنند اگر چهره خود را در پشت آژانس و شوراي امنيت پنهان كنند كراهت چهره آنان از بين خواهد رفت در حالي كه آنها هيچ اعتباري براي اين مجامع باقي نگذاشته اند كه بخواهند از آن استفاده نمايند.

احمدي نژاد خطاب به كشورهاي استكباري دنيا با اشاره به اينكه شما حيثيت معاهده ان پي تي را از بين برديد ، تاكيد كرد :اين مجامع در نظر ملت ها هيچ حيثيتي ندارند چون چهره زورگو و غير منطقي اش براي همه آشكار شده است ولي ملت ايران از حق مسلم خود صرف نظر نخواهد كرد.

به گزارش مهر رييس شوراي عالي امنيت ملي در ادامه از مردم خواست نظر خود را به صراحت اعلام كنند كه مردم يكصدا فرياد زدند: " انرژي هسته اي حق مسلم ماست".

احمدي نژاد نيز با مخاطب قرار دادن كشورهايي كه ايران را تهديد كرده اند گفت : تهديدات شما راه به جايي نخواهد برد. ملتي كه ديني چون اسلام و عزيزاني همچون پيامبر (ص) ،علي (ع) و حسين (ع) دارد زير بار ذلت نمي رود.

وي شگرد غرب را تسليم كردن ملت با استفاده از فشار تبليغاتي و رواني عنوان كرد و افزود :اكنون مي خواهم جواب شان را زبان ملت ايران بشنوند كه اين بار نيز مردم يكصدا فرياد زدند: هيهات من الذله .

رييس جمهور در پاسخ به ادعاي غرب مبني بر اينكه شما سوخت هسته اي توليد نكنيد و ما به ايران سوخت تحويل مي دهيم، تاكيد كرد : شما طبق همه مقررات جهاني موظفيد پس از عقد قرارداد، قطعات هواپيماي مسافري يا داروهاي مورد نياز را تحويل دهيد ولي 27 سال است كه شما ملت ما را از قطعات هواپيما منع كرديد واين نشاندهنده اين نكته است كه هيچ تضميني براي ايفاي تعهدات شما وجود ندارد.

احمدي نژاد تهديدات غرب مبني بر نفروختن اجناس به ايران را مورد اشاره قرار داد و گفت :مگر امروز اجناسي كه به ما مي فروشيد چه ارزشي دارد. البته مطمئن باشيد كساني كه با دست خالي توانسته اند به انرژي هسته اي و سلولهاي بنيادي دست پيدا كنند مي توانند بهتر از شما تمام نيازهاي روزمره ملت خودشان را با افتخار تضمين و تامين نمايند.

وي با خطاب قرار دادن غرب تصريح كرد : شما كالاهاي اقتصادي خودتان را به رخ مسلمانان مي كشيد و به قدرت اقتصادي تان متكي هستيد ولي بدانيد ملت ما و مسلمانان ديگر علاوه بر همت هاي بلند ، اراده هاي مستحكم و هوش سرشار و نيز استعدادهاي ذاتي و خدادادي ، به خدا متكي هستند . .

رييس جمهور با اشاره به آيه" الله مولانا و لا مولا لكم " ، اضافه كرد : درست است كه غرب اقتصاد دارد اما ياري خداوند را ندارد.

احمدي نژاد از غربي ها خواست سپاسگزار نجابت ملت ايران باشند و افزود :ما دوست داريم همچنان صبور باشيم اما شما صبر ما را لبريز نكنيد و كاري نكنيد كه در سياست هاي خودمان تجديد نظر كنيم.

وي افزود : دنيا بداند ما با توكل بر خدا و تكيه بر مردم از هيچ قدرتي هراس نداريم.

رييس شوراي عالي امنيت ملي به مدعيان ساكن در كاخ هاي شيشه اي توصيه كرد كه سخنان رهبر معظم انقلاب را مورد توجه قرار دهند و با ملاحظه قدرت و اراده ملت ايران در راهپيمايي امروز، دست از لجاجت بردارند .

احمدي نژاد در پايان خطاب به مردم حاضر در راهپيمايي 22 بهمن گفت : من به عنوان خادم شما و خاك پاي ملت ايران از اين هوشمندي ، موقع شناسي، استحكام در اراده ها ، شجاعت و پايمردي مردم و نيز حضور باشكوه دهها ميليون نفري و به رخ كشيدن عزت و افتخار خودتان به دشمنان و همچنين از همه دست اندركاران ، مهمانان خارجي و ديگر كساني كه تلاش كردند تا اين حضور جاودانه فراهم شود ، سپاسگزارم.