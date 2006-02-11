احمد نادعليان در گفتگو با خبرنگار تجسمي "مهر" با اعلام اين مطلب گفت: "در جريان برگزاري نمايشگاه بزرگ عاشورا به همراه هنرجويانم آثار چيدمان با مضامين مذهبي خصوصا سوژه عاشورا را به معرض تماشاي مخاطبان گذاشته‌ام."

وي افزود: "مسأله عاشورا در سطوح ملي به شكل كلان همواره قابل احترام است. اين در حالي است كه اگر اين موضوع به بازنمايي سنن موجود محدود بماند، طبعا در مخاطبان سوژه‌هاي مذهبي به خصوص عاشورايي كششي ايجاد نمي‌كند، اما اگر نگاه متفاوت و تكنيك‌هاي جديدي در نقش كردن سوژه‌هاي مذهبي ايجاد شود، در جذب مخاطب تاثير دوچندان مي‌گذارد."

آثار سنگي نادعليان

اين هنرمند در پاسخ به اين پرسش خبرنگار تجسمي "مهر" كه هنر مدرن در حال حاضر چه جايگاهي در عرصه هنرهاي تجسمي ما دارد گفت: "آنچه ما امروز به فعاليت پيرامون آن پرداخته‌ايم، به نوعي در رديف هنر معاصر قرار دارد و در حيطه هنر مدرن نمي‌گنجد. در هنر مدرن ما يك نوع موضوع‌گريزي مشاهده مي‌كنيم و بازتاب فرهنگ عامه در اين شكل از هنر كمرنگتر است."

در نمايشگاه بزرگ عاشورايي هنرمندان متعددي به ارائه آثار هنري با اين مضمون پرداخته‌اند. اين نمايشگاه اوايل اسفند در مركز فرهنگي هنري صبا افتتاح مي‌شود. "مرغان تشنه" نيز عنوان اثري است كه احمد نادعليان در فضاي بزرگ ايوان تالار آينه به معرض تماشاي مخاطبان مي‌گذارد.