غرب از نهضت علمي ايران در هراس است

رشيد جلالي جعفري در گفت و گو با خبرنگار "مهر" در كرج با بيان اين مطلب افزود: دانشمندان ايراني با تحقيقات و آزمايشات خود به دنبال بومي سازي دانش هسته اي و قطع هرگونه وابستگي در بحث انرژي هسته اي به خارج از كشور هستند و همين امر نهضت علمي كشور را به اعلاء درجه خود خواهد رساند.

وي خاطر نشان كرد: پس از تكميل تحقيقات هسته اي صلح آميز توسط دانشمندان ايراني بايد به سمت خودكفايي علم در دانشگاهها حركت كرد و طرح درسهاي دانشگاهي را كه اغلب توسط غربيها تدوين شده است ، عوض نمود.

جلالي يادآور شد : بسياري از دروس دانشگاهي ما علومي است كه پايه ريزي آنها توسط غربي ها انجام شده است و با دستيابي به بومي سازي دانش هسته اي مي توان در زمينه تدوين علوم نيز به خودكفايي دست يافت.

وي اظهار داشت: غرب نگران از بين رفت استثمار خود از طريق علم است و بابت دستيابي ايران به سلاح هسته اي چندان نگران نيست .

جلالي ادامه داد :به هر حال مردم با راهپيمايي عظيم امروز ثابت كردند كه حامي سياستهاي دولت هستند و استثمار غرب در هيچ زمينه اي را نخواهند پذيرفت.

نماينده مردم كرج درمجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: طرح توهين به پيامبر اسلام نيز در راستاي تضعيف روحيه مسلمانان به خصوص شيعيان ايران مطرح شده است ؛ اما همانگونه كه مشاهده مي شود غرب مانند طرحهاي ناموفق گذشته نتيجه عكس گرفته است.