جنگ رسانه هاي خارجي عليه ايران تنها براي ضربه زدن به اقتصاد كشورمان است

محمدرضا سبز عليپور در گفت وگو با خبرنگار "مهر" افزود: در گذشته هاي نه چندان دور كشورها در جنگ عليه يكديگر فقط از شيوه نظامي استفاده مي كردند و راه دومي وجود نداشت اما در سال هاي اخير شيوه اي جديد در كنار جنگ هاي نظامي متولد شده است كه باهزينه هاي نه چندان زياد نسبت به هزينه هاي نظامي اثرات مخرب تري راببار مي آورد.

وي افزود: غالب اشخاص صاحب قدرت و ثروت در سراسر جهان علي الخصوص يهوديان و آمريكائيان جهت تثبيت و ازدياد قدرت و حوزه امپراتوري خود اقدام به خريد و راه اندازي خبرگزاري ها و شبكه هاي بزرگ تلويزيوني مي نمايند تا از طريق امواج راديويي و ماهواره اي وارد حريم و زندگي خصوص افراد در ساير كشورهاي جهان شده وبا اشاعه فرهنگ مبتذل و انتشار اخبار كذب و تحريف شده ضربات كارسازي را بر حكومت هاي مخالف خود وارد كنند.

عليپور با اشاره به نوع برخوردهاي متفاوت و دوگانه خبرگزاري ها و رسانه هاي خارجي طي سالهاي پس از انقلاب با مردم و حكومت اسلامي ايران گفت: تعدادي از رسانه هاي جهان جانب بيطرفي رارعايت كرده و حدالمقدور نسبت به پخش اخبار درست و ساير برنامه هاي قابل قبول اقدام مي كنند اما بخش ديگري از رسانه ها كه تعداد آنها چشمگير و قابل توجه مي باشند دائما در حال ستيز با ايران اسلامي بوده وبه هر شكل ممكن و با اهداف از پيش طراحي شده زمينه و بستر را براي ورود و حضور دولت هاي بيگانه متخاصم هموار كرده و در اين مسير از هيچ حركت و كوششي دريغ نمي ورزند.

وي اظهار داشت: ورود دولت ها ويا اشخاص قدرتمند بيگانه به كشورمان از طريق امواج ماهواره اي به دو منظور سياسي و اقتصادي صورت مي گيرد كه در اين راستا با پخش پيام هاي بازرگاني متنوع و گوناگون فروش محصولات توليدي و تجاري خارجي را تبليغ كرده و مردم را جهت خريد و استفاده كالاهي مورد نظر تشويق مي كنند تا از اين طريق درآمدهاي هنگفتي را نصيب كمپاني ها و كارتل هاي بزرگ بنمايند، اما در بعد دوم، آنها با تهاجم خبري خود و با اقدام به نشر اخبار كذب و همچنين بزرگ نمايي برخي از ضعف هاي داخلي و قدرت و تهديدات خارجي سعي در دامن زدن به بحرانهاي سياسي در كشور مان را داشته تا به اهداف خود دست يابند. غالب اين رسانه هاي ديداري و نوشتاري فوق زير چتر و پرچم صهيونيست ها فعاليت مي نمايند و چنانچه شاهد بوده ايم طي ساليان متمادي با انتخاب سوژه هاي مختلفي در داخل ايران (مانند دوران جنگ تحميلي، اختلافات سليقه اي گروه هاي داخلي، انتخابات مجلس و رياست جمهوري .... و دهها مورد ديگر) اقدام به تضعيف روحيه مردم و تشويق به هرج و مرج و وارد نمودن ضربات گوناگون نموده اندكه خوشبختانه در اكثر موارد ناكام و شكست خورده اند.

رييس مركز تجارت جهاني ايران در خصوص بحث هسته اي ايران و نوع برخورد رسانه ها و خبرگزاري هاي مسئله دار جهان با اين مطلب گفت: طي دو سال گذشته دولت ايران به منظور عدم دستيابي به دانش هسته اي و استفاده صلح آميز از انرژي اتمي، مورد هجمه اي از فشارهاي سياسي و جهت دار بين المللي قرار گرفته كه رابط انتقال اين فشارها به دولت و مردم ايران اسلامي تعدادي از رسانه ها و خبرگزاري هاي خارجي تحت لابي صهيونيست ها بوده اند كه بطور شبانه روزي در حال جنگ سياسي و رواني با دولت و مردم ايران مي باشند تا با بزرگ نمايي قدرت كشورهاي مخالف و تكرار تهديدات دولت آمريكا و سه كشور اروپايي و دامن زدن به ارجاع پرونده كشرومان به شوراي امنيت و آغاز تحريم هاي سياسي و اقتصادي عليه ايران به اهداف و منافع مادي و معنوي خود دست يابند لذا از اين رو قصد دارند تا باضربه زدن بر اقتصاد كشور و ناامن جلوه دادن فضاي سياسي ايران، روحيه صاحبان سرمايه و صنايع را ضعيف و آنها را جهت سرمايه گذاري در ساير كشورهاي جهان تشويق نمايند.

وي افزود: هر چند كه تا به امروز موفق به اجراي اين خواسته خود نشده اند اما تعداد اندكي از صاحبان سرمايه ايراني تحت تاثير و القاء اين جنگ رسانه ها، بخشي از سرمايه خود را جهت سرمايه گذاري به ساير كشورهاي جهان منتقل نموده اند لكن مسوولين دولتي بايد به اين موضوع توجه ويژه اي داشته باشند كه جنگ رواني خبرگزاري ها و شبكه هاي ماهواره اي بيگانه اثرات مخرب تري نسبت به جنگهاي نظامي داشته و خواهد داشت كه در صورت غفلت و كم توجهي و عدم مقابله به موقع و متقابل با اين موضوع، خطرات پيش بيني نشده اي در راه خواهد بود.

عليپور با اشاره به تجربه نه چندان دور كشور شوروي سابق در ارتباط با جنگ رسانه ها گفت: در دوران جنگ سرد بين آمريكا و شوروي سابق بحثي در زمان دولت رونالد ريگان رئيس جمهور وقت آمريكا مطرح شد به نام "جنگ ستارگان" كه تبليغات آمريكا بر روي اين طرح در سراسر جهان به قدري زياد شد كه تمامي دنيا علي الخصوص دولت شوروي به اين باور رسيده بودند كه چنين سلاح و قدرتي در اختيار دولت آمريكا وجود دارد و همين امر موجب تضعيف دولتمردان شوروي شده و آن ابر قدرت سابق را از روي نقشه جهان و اذهان عموم محو نمود اما پس از تكه تكه شدن شوروي (17 كشور مستقل امروز) مشخص شد كه اصلا چنين اسلحه اي در اختيار دولت آمريكا نبوده و اين بحث رويايي بيش نبوده كه فقط از طرف رسانه ها و خبرگزاري هاي آمريكا در برابر جهانيان بزرگ شده بود لكن فشار رسانه ها توانست شوروي سابق را از پا درآورد.

وي درخاتمه اقدام برخي از رسانه هاي اروپايي از جمله دانمارك را درخصوص اهانت به پيامبر اسلامي محكوم كرد و افزود: طي روزهاي گذشته يكي ديگر از جديدترين تهديدات رسانه اي بر عليه مسلمين جهان برپا شده است كه چنانچه با اينگونه تجاوزات غير نظامي برخورد قاطعي صورت نگيرد، حركت هاي شوم و هدفمند رسانه هاي بيگانه جهت دار، در آينده خطرناكتر وغير قابل پيش بيني خواهد بود.