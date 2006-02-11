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۲۲ بهمن ۱۳۸۴، ۱۴:۰۵

عسگراولادي در راهپيمايي 22 بهمن مردم ساري :

حضور حماسي مردم در صحنه نقشه هاي شوم استكبار و غرب را خنثي مي كند

حضور حماسي مردم در صحنه نقشه هاي شوم استكبار و غرب را خنثي مي كند

حبيب الله عسگر اولادي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر اينكه حضور حماسي مردم در صحنه نقشه هاي شوم استكبار و غرب را خنثي مي كند، گفت: انرژي هسته اي براي رشد و توسعه ايران اسلامي ضروري است و مسئولان و ملت ايران هيچ گاه در استفاده از انرژي صلح آميز هسته اي كوتاه نمي آيند.

به گزارش خبرنگار "مهر" از ساري، حبيب الله عسگر اولادي كه در مراسم راهپيمايي 22 بهمن مردم ساري در ميدان شهداء ساري سخن مي گفت، با بيان اين مطلب، افزود: مسئولان و ملت ايران هيچ گاه در استفاده از انرژي صلح آميز هسته اي كوتاه نمي آيند.

نماينده مقام معظم رهبري در كميته امداد حضرت امام (ره) اظهار داشت: محروم كردن ايران از انرژي هسته اي عقب نگه داشتن كشور از پيشرفت  است كه اين مسئله براي مسئولان و مردم كشورمان قابل قبول نيست.

وي افزود: استراتژي مجلس، شوراي امنيت ملي و ديگر مسئولان مرتبط و هماهنگ با نظرات مدبرانه ولايت فقيه است.

اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با گراميداشت ياد و خاطره حضرت امام (ره) و بيان تدابير سياسي در پيروزي و پايداري نظام شكوهمند انقلاب اسلامي تصريح كرد: حضرت امام براي همه بن بست هاي سياسي تا پيروزي انقلاب چاره و تدبير سياسي ارائه مي كرد.

عسگر اولادي در پايان خاطر نشان كرد: نقشه هاي شوم استكبار و غربي ها با حضور حماسي مردم خنثي مي شود.

کد مطلب 289169

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