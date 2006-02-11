22 هزار كرمانشاهي از "رداي سرخ خورشيد" ديدن كردند

به گزارش خبرنگار فرهنگ و هنر "مهر" از كرمانشاه، اين نمايش مذهبي كه با ساختاري كاملا نو و بهره‌گيري از عناصر نور و افكت به كارگرداني كوروش خزايي و با حمايت حوزه هنري استان كرمانشاه اجرا شد، مورد استقبال كم‌سابقه مردم قرار گرفت، به طوري كه در هر اجرا بين 4 تا 5 هزار نفر سالن ورزشي تقوا را احاطه كرده بودند. گنجايش ورزشگاه در دو روز آخر به حدي پر شده بود كه ورود و خروج عزاداران و تماشاچيان بيش از يك ساعت به طول انجاميد.



مدير حوزه هنري استان كرمانشاه اين حجم از استقبال مردم را ناشي از محبت و مودت آنان نسبت به اهل بيت (ع) به ويژه سالار شهيدان حضرت اباعبدالله الحسين دانست و گفت: "خوشبختانه در دهه اول محرم حوزه هنري با اجراي برنامه‌هاي بزرگي همچون شب خاطره، مسابقات حديث هنر عاشورا، عصر شعر عاشورا و تعزيه بدون كلام تمام تلاش خود را براي اداي وظيفه و رسالت خود در ترويج فرهنگ معنوي ايثار و شهادت به كار برد و خوشحاليم از اينكه سهمي در عزاداري مردم داشته‌ايم."



وي استقبال مردم و هنرمندان را از اين برنامه‌ها نشانه موفقيت آنان دانسته و ابراز اميدواري كرد اين مسير معنوي همچنان ادامه يابد.