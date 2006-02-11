22 هزار كرمانشاهي از "رداي سرخ خورشيد" ديدن كردند

به گزارش خبرنگار فرهنگ و هنر "مهر" از كرمانشاه، اين نمايش مذهبي كه با ساختاري كاملا نو و بهرهگيري از عناصر نور و افكت به كارگرداني كوروش خزايي و با حمايت حوزه هنري استان كرمانشاه اجرا شد، مورد استقبال كمسابقه مردم قرار گرفت، به طوري كه در هر اجرا بين 4 تا 5 هزار نفر سالن ورزشي تقوا را احاطه كرده بودند. گنجايش ورزشگاه در دو روز آخر به حدي پر شده بود كه ورود و خروج عزاداران و تماشاچيان بيش از يك ساعت به طول انجاميد.
مدير حوزه هنري استان كرمانشاه اين حجم از استقبال مردم را ناشي از محبت و مودت آنان نسبت به اهل بيت (ع) به ويژه سالار شهيدان حضرت اباعبدالله الحسين دانست و گفت: "خوشبختانه در دهه اول محرم حوزه هنري با اجراي برنامههاي بزرگي همچون شب خاطره، مسابقات حديث هنر عاشورا، عصر شعر عاشورا و تعزيه بدون كلام تمام تلاش خود را براي اداي وظيفه و رسالت خود در ترويج فرهنگ معنوي ايثار و شهادت به كار برد و خوشحاليم از اينكه سهمي در عزاداري مردم داشتهايم."
وي استقبال مردم و هنرمندان را از اين برنامهها نشانه موفقيت آنان دانسته و ابراز اميدواري كرد اين مسير معنوي همچنان ادامه يابد.
نمايش تعزيه بدون كلام "رداي سرخ خورشيد" كاري از حوزه هنري استان كرمانشاه طي پنج اجرا براي عموم بيش از 22 هزار بيننده داشت.
به گزارش خبرنگار فرهنگ و هنر "مهر" از كرمانشاه، اين نمايش مذهبي كه با ساختاري كاملا نو و بهرهگيري از عناصر نور و افكت به كارگرداني كوروش خزايي و با حمايت حوزه هنري استان كرمانشاه اجرا شد، مورد استقبال كمسابقه مردم قرار گرفت، به طوري كه در هر اجرا بين 4 تا 5 هزار نفر سالن ورزشي تقوا را احاطه كرده بودند. گنجايش ورزشگاه در دو روز آخر به حدي پر شده بود كه ورود و خروج عزاداران و تماشاچيان بيش از يك ساعت به طول انجاميد.
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