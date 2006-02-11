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۲۲ بهمن ۱۳۸۴، ۱۳:۴۳

وزارت بهداشت اعلام كرد :

ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد گروه پزشكي از فردا آغاز مي شود

ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد گروه پزشكي از فردا آغاز مي شود

ثبت نام رشته هاي كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي از فردا، 23 بهمن ماه از طريق دفاتر پستي سراسر كشور آغاز مي شود و تا 15 اسفند ماه ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، زمان برگزاري آزمون رشته هاي كارشناسي ارشد گروه پزشكي اول تيرماه سال 1385 در 21 مركز دانشگاهي و 18 شهرستان خواهد بود.

اين آزمون در شهرهاي اروميه، بيرجند، اصفهان، اهواز، بندرعباس، تبريز، تهران، رشت، زاهدان، زنجان، ساري، شيراز، كرمانشاه، كرمان، گرگان، مشهد، همدان و يزد برگزار مي شود.

پذيرش دانشجو براي سال تحصيلي 85-86 در 39 رشته انجام مي گيرد و 872 دانشجو در 27 دانشگاه علوم پزشكي و موسسات وابسته پذيرفته مي شوند.

آزمون كارشناسي ارشد تنها در 4 رشته روانشناسي باليني، رفاه اجتماعي، مددكاري اجتماعي و مديريت توانبخشي در دو مرحله كتبي و شفاهي برگزار خواهد شد و ديگر رشته ها يك مرحله اي برگزار مي شود.

داوطلبان بايد اولويت دانشگاه محل تحصيل خود را در فرم ثبت نام انتخاب كنند و تنها يك رشته تحصيلي و دانشگاه را انتخاب كرده و عكس خود را بر روي فرم بچسبانند تا راحت تر اسكن شود و مورد استفاده قرار گيرد. 

بر اساس آئين نامه آموزشي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي گروه پزشكي هرگونه انتقال و تغيير رشته در دوره كارشناسي ارشد ممنوع است و داوطلبان بايد دقت لازم را در مورد انتخاب دانشگاه محل تحصيل خود داشته باشند.

دو دفترچه راهنماي آزمون و دفترچه منابع دروس در سال جاري در يك دفترچه واحد توزيع مي شود و هرگونه ارسال مدارك پس از مهلت مقرر را كم لم يكن خواهد بود و هرگونه تمديد مهلت ثبت نام و تغييرات احتمالي در اطلاعيه تكميلي 15 اسفند ماه جاري اعلام مي شود.

كارت ورود به جلسه بر اساس انتخاب شهر توزيع مي شود و در اطلاعيه مورخ 17 ارديبهشت ماه سال آينده زمان ومحل توزيع كارت اعلام خواهد شد.

زمان احتمالي اعلام نتايج اوليه مردادماه سال آينده است و با توجه به برنامه ريزي مدون شهريورماه نتايج نهايي اعلام مي شود.

کد مطلب 289188

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