استقبال هنرمندان رشته های مختلف هنری از جشنواره پنجره مهر

سردار سیروس فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال هنرمندان از جشنواره پنجره مهر اظهار داشت: جشنواره پنجره مهر به همت نیروی انتظامی شرق استان تهران و با هدف مقابله و پیشگیری از گسترش مواد مخدر برگزار می شود.

فرمانده نیروی انتظامی شرق استان تهران افزود: خوشبختانه پس از فراخوان جشنواره پنجره مهر، هنرمندان رشته های مختلف هنری استقبال خوب و شایسته ای از این جشنواره کردند و آثار قابل توجهی به دبیر خانه جشنواره رسیده است.

وی ادامه داد: امروز دشمن سرمایه گذاری وسیعی را برای گسترش مواد مخدر و به دام انداختن جوانان و آینده سازان کشور به این مواد افیونی انجام داده و به همین خاطر باید خطرات اعتیاد برای اقشار مختلف مردم به ویژه خانواده ها بازگو شود.

فتحی اضافه کرد: مبارزه با مواد مخدر فقط در مقابله قهری خلاصه نمی شود بلکه باید در این زمینه آگاهسازی و فرهنگسازی لازم نیز انجام شود تا از بسیاری از آسیب های اجتماعی جلوگیری به عمل آید.

وی عنوان کرد: مبارزه با مواد مخدر فقط وظیفه نیروی انتظامی نیست بلکه باید سایر دستگاه ها و نهادهای فرهنگی نیز در زمینه پیشگیری از گسترش این مواد افیونی وارد عمل شوند.

گفتنی است جشنواره پنجره مهر در چهار بخش ادبی شامل شعر و داستانک، علمی شامل مقاله های تخصصی، ترویجی و پژوهشی، خبری شامل فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و هنری شامل عکس، فیلم کوتاه و نمایش های خیابانی برگزار خواهد شد.

پیشگیری و جامعه شناسی، اعتیاد و چالش های زندگی، اعتیاد و کودک، اعتیاد و سبک زندگی، اعتیاد و زن، اعتیاد در دوره های مهم رشدی، اعتیاد در آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی، اعتیاد و درمان و جامعه سالم موضوعات جشنواره استانی پنجره مهر است.