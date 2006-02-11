جوانان ما از بمب اتم هم قدرتمندترند / حضور حماسي مردم وظيفه مسئولان را سنگين تر كرد

به گزارش خبرنگار سياسي"مهر"، سردار مصطفي محمد نجار در حاشيه راهپيمايي ميليوني مردم ايران در يوم لله 22 بهمن در جمع خبرنگاران گفت: مردم ما روحيه اي دارند كه اگر احساس كنند كسي مي خواهد به آنان زور بگويد عكس العمل منفي نشان مي دهند.

وي حضور ميليوني مردم را پاسخي دندان شكن به دشمنان در مسئله هسته اي و همچنين پاسخ به توهين كنندگان به پيامبر اكرم كه مي خواهند از ملت باج خواهي كنند دانست و افزود: همبستگي و وحدت ملت ايران امروز نشان داد كه پس از 27 سال نه تنها مردم ما از انقلاب دلسرد نشده اند بلكه به آرمانهاي امام ، انقلاب و رهبري وفادارند و سال به سال هرچه باشكوهتر در صحنه ها حضور چشمگير دارند.

مصطفي محمد نجار در پاسخ به اين سوال كه چرا ملت ايران از شوراي امنيت نمي هراسد اظهار داشت: ما طرفدار راه اباعبدالله الحسين (ع) هستيم كه فرمود هيهات من الذله.

وي با بيان اين مطلب كه ملت ايران ملتي با عزت است و بدون پذيرش ذلت با توكل به خدا و اتكا به قدرتمندي خود به حقش دست مي يابد افزود: ما جواناني داريم كه هر كدامشان حتي از بمب اتم هم قدرتمند تر هستند و به هيچ وجه نيازي به بمب اتم نداريم.

وزير دفاع درباره آينده پرونده هسته اي ايران نيز: ملت ايران همان گونه كه 27 سال پيش جرثومه طاغوت را سرنگون كردند و در صحنه هاي مختلف به حق خود دست يافته اند مطمئنا به حق مسلم ايران در فناوري صلح آميز هسته اي نيز دست مي يابند.

وي در پايان تاكيد كرد: حضور مردم وظيفه مسئولان را سنگين تر كرد تا بدون هراس از هيچ چيزي قدرتمندانه در دفاع از حقوق ملت ايران به پيش بروند.