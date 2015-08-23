به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه‌ای نمایش «مرده‌های بی‌کفن و دفن» روز گذشته شنبه سی‌ویکم مرداد ماه در کافه گالری نشر ثالث برگزار شد. در این نشست رسانه‌ای، منوچهر هادی کارگردان نمایش، مهدی محرابی تهیه‌کننده، یکتا ناصر، سیروس همتی، رسول نجفیان، آرش مجیدی، علی شادمان و سینا رازانی بازیگران نمایش حضور داشتند.

در ابتدای این نشست رسانه ای هادی درباره دلایل حضورش در تئاتر عنوان کرد: از ۴- ۵ سال قبل علاقه مند بودم در تئاتر فعالیت داشته باشم و اگر در این رشته کارگردانی نکردم جزو تماشاگران حرفه ای تئاتر بودم و با دوستان تئاتری چون سینا رازانی، امیر جعفری، مهدی پاکدل، سیروس همتی، کاظم بلوچی و ... در ارتباط بودم. البته سینما و تئاتر را زیاد از هم تفکیک شده نمی بینم. حضورم در تئاتر به پیشنهاد کاظم بلوچی بود و در این راستا سیروس همتی و سینا رازانی هم در کنار من قرار داشتند.

وی درباره انتخاب نمایشنامه ای از ژان پل سارتر توضیح داد: آثار مختلفی برای اجرا به من پیشنهاد شد، اما وقتی که نمایشنامه «مرده‌های بی‌کفن و دفن» را خواندم، بسیار از آن خوشم آمد. ابتدا علاقه مند شدم که فیلمنامه‌ای برای تولید یک فیلم سینمایی از روی آن بنویسم چون این متن همه جذابیت های لازم برای تبدیل شدن به یک اثر سینمایی را دارد، اما با توجه به موقعیت هایی که جامعه با آن روبرو بود و اتفاقات سال ۸۸ احتمال دادم ممکن است فیلم با آن مقطع مقایسه شود. نهایتا تصمیم گرفتم این نمایشنامه را در تئاتر اجرا کنم.

کارگردان سریال «خداحافظ بچه» یادآور شد: ترجمه های مختلف نمایشنامه را بررسی کردیم و در نهایت با کمک سیروس همتی توانستیم از خانم پری صابری مجوز اجرا از روی ترجمه وی را دریافت کنیم. در مقطعی که به دنبال سالن اجرا بودیم، تنها جایی که با شرایط کاری ما همخوانی داشت، فرهنگسرای نیاوران بود.

در ادامه رسول نجفیان با اشاره به مناسب نبودن ساعت اجرای نمایش عنوان کرد: در حال حاضر ساعت اجرای این نمایش اصلا مناسب نیست و گروه ترجیح می داد به جای ساعت ۶، اجرا ساعت ۹ شب باشد چون برای مخاطبان سخت است که از مرکز شهر بتوانند خودشان را در این زمان به فرهنگسرای نیاوران برسانند.

وی درباره تغییراتی که در نمایشنامه برای به‌روز شدن داده است، تصریح کرد: سارتر تاکید زیادی بر اگزیستانسیالیسم نوع سوم داشته که در این نمایشنامه نیز آن را مورد توجه قرار داده است. در این نمایش مساله موقعیت بشری مطرح می شود. همانطور که شاهد هستیم در طول یکسال ۳ هزار جلد کتاب درباره مولانا در آمریکا به چاپ می رسد چون او یک مساله بشری را مطرح می‌کند و باید بگویم که مساله سارتر هم همین است. مساله ای که او در اثر مطرح می کند، مساله انتخاب است. اینکه چه شکنجه‌کنندگان و چه شکنجه‌شوندگان در فردیت خودشان دست به جنایت می زنند، یا گذشت و فداکاری. بنابراین چون بحث این نمایش، جهان شمول است نمی توان آن را ایرانیزه کرد.

هادی نیز در این زمینه گفت: هر کشوری که درگیر جنگ و یا اتفاقات داخلی باشد می‌تواند با این نمایش ارتباط برقرار کند، اما نمایش ما مستقیما به اتفاقات جنگ جهانی دوم و مطرح کردن تفکر اصالت وجود یا اگزیستانسیالیسم ربط دارد.

این کارگردان سینما، درباره انتخاب بازیگران نمایش بیان کرد: هنرمندانی چون مسعود دلخواه و رضا مهدی‌زاده که هر کدام از بزرگان حرفه خودشان هستند معتقدند که بازیگران نمایش کاملا به درستی انتخاب شدند. متاسفانه سوپراستارهای ما این انعطاف را ندارند که به عنوان یک بازیگر تئاتر، شرایط و مبلغ دستمزد متعارف این حوزه را بپذیرند. بنابراین برای اجرای این نمایش به سراغ سوپراستارها نرفتم و خوشبختانه از انتخاب بازیگرانم نیز بسیار راضی ام.

در ادامه محرابی تهیه کننده نمایش اذعان کرد: حدود یکسالی است که در خدمت آقای هادی هستم و بسیار هم علاقه مند بودم که کار تئاتر انجام دهم. در واقع بخش معنوی کار برایم بسیار مهمتر است تا بخش مادی آن و ممکن است در صورت بازخورد خوب مخاطبان باز هم تهیه کنندگی نمایش دیگری را عهده‌دار شوم.

علی شادمان که در این نمایش نقش فرانسوا را ایفا می کند، در توضیح نقشش بیان کرد: من جوان ترین عضو این گروه پارتیزانی هستم که به شدت از اتفاقاتی که برایش می‌افتد، ترس دارد و هیچ رگه طنزی هم در بازی اش نیست.

وی درباره ادامه حضورش در تئاتر نیز یادآور شد: من بازیگر هستم و معتقدم بازیگری در تئاتر و سینما چارچوب و تفاوت خاصی نسبت به هم ندارد چون ذات کار، بازیگری است. از مدت ها قبل به شدت علاقه داشتم که تئاتر کار کنم و می توانم بگویم که در دو سال اخیر اکثر نمایش های اجرا شده در تهران را دیده ام. همیشه منتظر بودم که این اتفاق برایم بیفتد و خوشحالم که حضورم در تئاتر به این شکل رقم خورد. علاقه مندم تئاتر را باز هم دنبال کنم البته حضور در تلویزیون و سینما را هم ادامه خواهم داد.

یکتا ناصر نیز که تنها بازیگر زن نمایش است درباره حضورش متذکر شد: نمایشنامه «مرده‌های بی‌کفن و دفن» را از سال ها قبل دوست داشتم و یکی از آرزوهایم این بود که در این نمایش بازی کنم. خوشبختانه در این اثر در کنار افرادی هستم که از بودن در کنارشان احساس لذت می کنم که این اتفاق معمولا خیلی کم برایم رخ داده است. خوشحالم که در این نمایش هر روز چیزهای جدیدی یاد می گیرم.

سیروس همتی نیز در مورد حضورش در این نمایش گفت: جرقه همکاری من با منوچهر هادی در سریال «خداحافظ بچه» زده شد. زمانی که فهمیدم او قصد اجرای نمایشی را دارد انتظار داشتم که طنز کار کند، اما وقتی گفت قرار است «مرده‌های بی‌کفن و دفن» را به صحنه ببرد، به اصطلاح کرک و پرم ریخت چون این نمایش اثر سنگینی است و هر کارگردانی دوست دارد در کارهای آخرش به دنبال کارگردانی این اثر برود، اما هادی قصد داشت تفکر پشت متن را به مخاطب منتقل کند. شخصیتی که من در این نمایش دارم، فردی بزدل و ترسو و در عین حال هوشمند است که در نهایت تصمیم او جمع را نجات خواهد داد.

سینا رازانی، یکی دیگر از بازیگران این اثر درباره تجربه اش از همکاری با هادی بیان کرد: من با منوچهر هادی چندین کار انجام داده بودم. کار کردن با او بسیار لذت‌بخش است چون اخلاق خیلی خوب و آرامش زیادی در کارش دارد. می دانم که از یک دهه قبل تعلق خاطر زیادی نسبت به تئاتر داشته و همیشه هم با بازیگران تئاتری در آثارش تعامل دارد.

بازیگر نمایش «مرده‌های بی‌کفن و دفن» ادامه داد: مقوله انتخاب یکی از مفاهیم اصلی است که در نمایش مطرح می شود و انتخاب هر کدام از ما نیز در زندگی فردی ما قضاوت و نتیجه ای را به وجود می آورد که در آینده زندگی‌مان بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

آرش مجیدی نیز درباره حضورش در این نمایش بیان کرد: حضور در این کار فرصتی بود برای یاد گرفتن چون من بعد از گرفتن مدرک تئاترم از این هنر فاصله گرفتم و جذب تصویر شدم اما بسیار علاقه مند بودم که تئاتر کار کنم. وقتی این پیشنهاد مطرح شد به خودم گفتم اگر منوچهر هادی جسارت داشته که این نمایشنامه را به صحنه ببرد پس من هم می توانم در آن ایفای نقش کنم.

وی افزود: معتقدم که در این متن یک اتفاق هرمنوتیک رخ می دهد چون به اندازه هر مخاطب تحلیل و برداشت متفاوتی از اجرا وجود خواهد داشت.

در پایان این نشست، هادی عنوان کرد که قرار است اولین روز اجرای این اثر نمایشی برای افراد نابینا به نمایش درآید که کارگردان و دیگر بازیگران نمایش درباره این تجربه و اینکه قرار شده در این اجرا مهم و هیجان‌انگیز سخت‌ترین اجرایشان را تجربه کنند، صحبت کردند.