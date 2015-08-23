  1. مجله مهر
  2. دیگر رسانه‌ها
۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۰:۱۹

بهترین روش زبان‌آموزی در کودکان

بهترین روش زبان‌آموزی در کودکان

بهترین روش زبان‌آموزی در کودکان روش ارتباطی یعنی ارتباط کودک با دیگران در حالت مکالمه است.

باشگاه خبرنگاران نوشت: مسعود سیری، استادیار واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: روشهای زبان‌آموزی در کودکان متنوع هستند اما بهترین روش، روش ارتباطی یعنی ارتباط کلامی فرد با دیگر افراد در حالت مکالمه است.

وی افزود: در روش communication method  یا روش ارتباطی به دلیل اینکه فرد در محیطی قرار می‌گیرد که همه به زبان دوم صحبت می‌کنند مکالمه‌ی فرد تا حد قابل قبولی گسترش می‌یابد.

وی ادامه داد: آموزش زبان دوم با این روش، باعث می‌شود کودکان در حل مسائل پیچیده خلاقیت و تبحر بیشتری داشته باشند.

وی ادغان داشت: یادگیری زبان هر چه در سنین پائین‌تر باشد احتمال موفقیت فرد بالاتر می‌رود.

وی تصریح کرد: نرم خویی با کودکان از اهمیت ویژه‌ای در آموزش زبان برخوردار است، به طوری که سخت‌گیری در کودکی باعث می‌شود فرد در بزرگسالی هم از آموزش زبان فراری باشد.

این استادیار دانشگاه آزاد ادامه داد: سخت‌گیری در آموزش گرامر به کودکان باعث کاهش علاقه‌ی فرد به زبان خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: والدین می‌توانند با کمک فیلم‌ها، آهنگ‌های آموزشی، کارت‌ها و کارتون‌های رنگارنگ اشتیاق را در فرزندان خود به وجود آورند تا به غیر از زبان مادری به یک زبان بین‌المللی دیگر هم آموزش ببینند.

کد مطلب 2891915

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها