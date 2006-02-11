شين هوا تظاهرات 22 بهمن را "گسترده" توصيف كرد / سانسور كامل تظاهرات توسط فاكس نيوز و اسكاي نيوز / پخش گزينشي اظهارات رئيس جمهور در بي بي سي و سي ان ان

به گزارش خبرگزاري "مهر" خبرگزاري شين هوا افزود ايراني ها امروز شنبه در راهپيمايي هايي گسترده مراتب اعتراض خود را به آمريكا و اسرائيل اعلام كردند. اين خبرگزاري چيني گزارش داد صدها هزار تن از مردم ايران از نقاط مختلف شهر تهران به خيابان هاي منتهي به ميدان آزادي واقع در مركز اين شهر راهپيمايي كردند و فرياد زدند هرگز از فناوري هسته اي صلح آميز دست نمي كشند و هيچكس نمي تواند مانع از دستيابي به اين حقوق مشروع شود.

راهپيمايي ميليوني امروز ملت ايران در بزرگداشت بيست و هفتمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي و سخنان احمدي نژاد در اين مراسم در خبرگزاري ريانووستي روسيه نيز بازتاب داشت. بر اساس گزارش خبرنگار اين خبرگزاري مردم ايران در راهپيمايي 22 بهمن بادادن شعارهاي مرگ برآمريكا و مرگ بر اسرائيل بر حق مسلم خود در استفاده صلح اميز از دانش هسته اي تاكيد كردند.

از سوي ديگر خبرنگار بي بي سي گزارش داد بي ترديد ده ها هزار نفر و شايد هم بيش ازيكصد هزار نفر در راهپيمايي امروز تهران شركت كردند آن ها باصداي بسيار بلند شعارهايي سردادند مبني برانكه انرژي هسته اي حق مشروع آن هاست .

در اين ميان شبكه تلويزيوني فاكس نيوز آمريكا و اسكاي نيوزانگليس با سانسور خبري تظاهرات عظيم مردمي در ايران خبرهاي وخامت حال شارون را به طور گسترده منعكس كردند.

شبكه بي بي سي نيز كه از ابتدا سخنان اقاي احمدي نژاد را پوشش مستقيم داد و با ترجمه همزمان پخش كرد اما آن بخش از سخنان رئيس جمهور درباره كاريكاتورهاي توهين آميزعليه پيامبر اسلام را پوشش نداد و به جاي آن خبر وخامت حال شارون را پخش كرد. اين شبكه اظهارات رئيس جمهور درباره افسانه بودن هولوكاست را نيز انعكاس داد.

شبكه تلويزيون سي ان ان نيز بدون پخش كردن حتي اندكي از تصاوير انبوه جمعيت در تهران به همين ترتيب بخش هايي گزينشي از سخنراين رئيس جمهور را پخش كرد و سپس با قطع آن به خبرهاي مربوط به شارون پرداخت.