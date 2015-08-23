مهدی مینایی که روز گذشته ۳۱ مرداد به عنوان سرپرست پخش و تأمین برنامه شبکه کودک انتخاب شد درباره حضور خود در این شبکه و همچنین تغییرات ساختاری این بخش به خبرنگار مهر گفت: از اولین ماموریت های من اصلاح ساختاری و فرایند در حوزه تامین و پخش خواهد بود.

وی ادامه داد: کل فرایند آماده سازی، اصلاحات و ویرایش در پخش برنامه ها و آثار خارجی تغییر خواهد کرد و همچنین تمرکز کنداکتور به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و درازمدت در پخش اتفاق خواهد افتاد.

مینایی تصریح کرد: تلاش ما بر این است که با گردآوری و جمع آوری فرم ها و مضمون های متنوع و مختلف برنامه های حوزه کودک و نوجوان یک کنداکتور جذاب تر و غنی تر شامل برنامه های نمایشی، انیمیشن، ترکیبی، مسابقه و... برای شبکه کودک و نوجوان آماده‌سازی و تنطیم کنیم.

مدیر پخش و سرپرست تأمین برنامه شبکه کودک در پایان با اشاره به تخصصی شدن حوزه های خردسال، کودک و نوجوان و تفکیک این بخش ها در این شبکه توضیح داد: در ساختار جدید مقرر شده است کل واحدها تخصصی تر به تفکیک سنی خردسال تا نوجوان بپردازند. همچنین یک منظومه تربیتی رشد اسلامی بر اساس آموزه های دینی و تربیتی تدوین شده است و در بخش نظارت محتوایی بر اساس موارد تربیتی، زبانی و بصری دقت بیشتری صورت خواهد گرفت که به دلیل حساسیت مخاطب کودک، خردسال، نوجوان و تحقق رضایت کامل خانواده ها خواهد بود.