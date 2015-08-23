حال و هوای چشم بیماران بشرویه بارانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از ستاد خبری جشن بزرگ زير سايه خورشيد، خادمان امام رئوف ضمن قرائت صلوات خاصه امام رضا(ع) از بیماران بخش های مختلف عیادت کردند و باری دیگر حال و هوای دل و چشم بیماران را بارانی کردند.

بیماران و کادر درمانی بیمارستان بشرویه از پرچم آسمانی بارگاه نورانی امام رضا (ع) نور و برکت گرفتند و پس از تبرک‌جویی از پرچم بارگاه حضرت شمس‌الشموس(ع)، خادمان آستان قدس، بسته های تبرکی بین مریضان هدیه کردند.

سید حسن موسوی شاد خادم حرم مطهر رضوی در بیمارستان بشرویه گفت: زمینه سازی زیارت از راه دور بارگاه امام هشتم یکی از مهمترین اهداف حضور خدام در شهرهای مختلف کشور است.

حضور خدام حرم مطهر رضوی در ارسک

خدام حرم مطهر رضوی در ورودی شهر ارسک نیز مورد استقبال مردم، امام جمعه و جمعی از مسئولان قرار گرفتند.

سفیران عشق در اولین برنامه حضور خود در ارسک به مزار شهدای گمنام ارسک و پس از آن به گلزار ۴۶ شهید رفته و ضمن قرائت فاتحه، به مقام شامخ شهدای انقلاب و هشت سال جنگ تحمیلی ادای احترام کردند.

حجت الاسلام والمسلمین حسن استاد امام جمعه ارسک در این در این مراسم از حضور خدام در شهر ارسک قدردانی کرد و گفت: ارسک مردمی ولایتمدار و همیشه در صحنه دارد.

وی افزود: این شهر ۶۴ شهید تقدیم انقلاب کرده است.

سید حسن موسوی شاد خادم حرم مطهر رضوی نیز در این مراسم بر اقامه نماز در اول وقت طبق سفارش بزرگان و ائمه معصومین تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه طبق سفارش بزرگان، قرائت قرآن نور چشم را زیاد می کند، افزود: تلاوت روزانه قرآن باید در زندگی مسلمانان به عنوان یک برنامه همیشگی مدنظر قرار گیرد.

موسوی شاد تاکید کرد: در روزهای چهارشنبه که روز زیارتی امام رضا(علیه السلام) است، زیارت امام رضا(علیه السلام) را تلاوت کرده و از راه دور به امام هشتم سلام بدهید.

وی با بیان اینکه ناامیدی از شیطان است، بر احترام و نیکی به والدین تاکید کرد.

در ادامه این مراسم، مردم شهر ارسک به پرچم بارگاه امام رضا (ع) تبرک جستند.

سفیران عشق در ادامه با حضور در منزل شهید خندان و جانباز و آزاده سرافزار «مینایی فر» از رشادت های خانواده این شهید و رزمنده سرافراز قدردانی کردند.

در این دیدارها هدایای متبرکی به خانواده شهدا و جانبازان اعطا شد.