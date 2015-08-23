به گزارش خبرنگار مهر، فیلم ۱۰۰ ثانیه ای با عنوان «ماهی و دندان» به کارگردانی سامان حسین پور و به تهیه کنندگی حوزه هنری کردستان به منظور حضور در دهمین جشنواره بین المللی فیلم های ۱۰۰ ثانیه ای تولید شده است.

سامان حسین پور فیلمساز جوان کردستانی متولد سال ۱۳۷۱ و دانش آموخته رشته تصویربرداری است و دارای مدرک فوق دیپلم گرافیک است.

این هنرمندجوان کردستانی فیلمسازی را از سال ۱۳۸۶ با حضور در بیست و دومین جشنواره بین المللی فیلم کودک همدان به عنوان داور نوجوان آغاز کرد.

در ده ها پروژه ساخت فیلم در عنوان های تصویربردار، تدوینگر، نویسنده، دستیار کارگردان حضور داشته است.

از جمله فیلم های کوتاه ساخته شده توسط حسین پور که توانسته در جشنواره های مختلف بین المللی حائز رتبه شود، می توان به فیلم کوتاه یک هیچ اشاره کرد که تاکنون در بیش از ۵۰ جشنواره بین المللی حضوری موفق داشته است.

سامان حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر موضوع فیلم ماهی و دندان را کم آبی ذکر کرد و گفت: در این فیلم دو بازیگر با نام های «محمود میرزایی» و «آسیه مرادی» به ایفای نقش می پردازند.

وی ادامه داد: از دیگر عوامل ساخت این مجموعه می توان به «زانیار لطفی» تصویربردار، «زانیار طهماسبی» صدا بردار، «نوید زارع» دستیار تصویر، «ساحل محمدی» عکاس و «عدنان زندی» به عنوان مدیر تولید «سامان حسین پور» اشاره کرد.

وی بیان کرد: با این فیلم جدیدم تاکنون سه فیلم را به تهیه کنندگی حوزه هنری استان تولید کرده ام و دو فیلم یک هیچ و برگ های پاییزی تاکنون در جشنواره های مطرح داخلی و خارجی حضور یافته و رتبه های ارزشمندی کسب کرده اند.

حمایت از فیلمسازان از اولویت های حوزه هنری کردستان است

رئیس حوزه هنری استان کردستان به خبرنگار مهر گفت: حمایت از آثار ارزشمند فیلمسازان یکی از اولویت های برنامه های تولیدی واحد هنرهای تصویری حوزه است.

امین مرادی ادامه داد: به منظور حضور فیلمسازان جوان استان کردستان در دهمین جشنواره بین المللی فیلم های ۱۰۰ ثانیه ای که اسفند ماه سالجاری از ساخت فیلمی با عنوان ماهی و دندان حمایت کردیم.

وی به بخش های مختلف جشنواره اشاره کرد و اظهار داشت: این جشنواره در بخش های مسابقه و بین الملل در قالب های داستانی، مستند وپویانمایی و دربخش سینمای اخلاق، انتخاب هنرمندانی است که در میان آثار سینمایی تولید سال ۱۳۹۳ نقش به سزایی در ارتقا سینمای ایران با مضامین اخلاقی و انسانی داشته‌اند که به صورت مستقل داوری خواهد شد.

وی عنوان کرد: از دیگر بخش های این جشنواره بخش چشم انداز ایران ۱۴۰۴ است که در این بخش فیلم‌هایی که به منظور تبیین، تفسیر، تعمیق مباحث و اهداف مطرح شده سند چشم‌انداز نظام مقدس جمهوری اسلامی در قالب مستند، داستانی و پویانمایی ساخته شده باشند مورد داوری قرار خواهند گرفت.

رئیس حوزه هنری استان کردستان افزود: درصدد هستیم با استفاده از پتانسیل بسیار بالای فیلمسازان استان کردستان همچون دوره های گذشته ضمن حضور از لحاظ کمیت، بتوانیم آثاری با کیفیت و در خور شان و جایگاه فیلمسازی استان را در این جشنواره ارائه کنیم.