نفرات برتر پرورش اندام کردستان مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات انتخابی پرورش اندام، بادی کلاسیک و برای اولین بار با حضور ۷۵ ورزشکار از شهرهای سنندج، کامیاران، بانه، سقز، دیواندره و مریوان در سه رده سنی جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان به مدت یک روز در سالن آزادی سنندج برگزار شد.

در مراسم پایانی این رقابت ها که صبح امروز برگزار شد، در رده سنی جوانان پرورش اندام نوید بهشتی زاده در وزن ۷۵ کیلوگرم و میلاد نجفی در وزم ۷۵+ کیلوگرم به مقام اول رسیدند.

در رده بزرگسالان پرورش اندام رزگار محمد پناه، فرزاد حبیبی، اقبال امینی، محمد شمس، سیامک زندی، میلاد نجفی، زانیار نوری، رضا رحیمی در وزن خود به عنوان اول دست یافتند و کمال حسینی و عبدالله مرادی در رده پیشکسوتان مقام اول را به خود اختصاص دادند.

در رشته بادی کلاسیک شعیب نادری، محمد شمس، رزگار محمد نیا، میلاد نجفی و زانیار نوری مقام اول گروه های قدی را به خود اختصاص دادند.

در رشته فیزیک که برای اولین بار در استان کردستان برگزار شد جواد محمدی، سینا مرادی، کارو پردل، سیوان حیدریان و همایون توفیقیان به مقام اول گروه های قدی پنج‌گانه رسیدند.

نفرات برتر این مسابقات طبق نظر کمیته فنی به رقابت‌های قهرمانی کشور که شهریور ماه برگزار می‌شود، اعزام خواهند شد.