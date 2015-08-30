همکاری وزیران برای مقابله با دانلود غیرمجاز/ واعظی قول مساعد داد

محمود واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرر و زیان مالی فراوانی که شرکت های تولیدکننده آثار سینمایی و موسیقایی از دانلود غیر قانونی آثارشان متحمل می شوند، توضیح داد: متاسفانه موضوع دانلود غیرقانونی فقط معطوف به موسیقی نمی شود و این معضل طی سال های اخیر متوجه تولیدکنندگان آثار سینمایی نیز شده است.

وی ادامه داد: ما پیرامون این موضوع بسیار با اهمیت با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جلسات و صحبت های متعددی داشته‌ایم و به تازگی هم درباره بحث محتوا یک کمیته ای درست شده که به طور مستقیم شامل این موضوع نمی شود. به هر حال ما آمادگی کامل داریم که هر نوع همکاری که مورد توجه عزیزان هنرمند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد، انجام دهیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان بیان کرد: به اعتقاد من با همکاری مناسبی که می تواند میان دو نهاد دولتی انجام پذیرد به طور حتم ماجرای دانلود غیرقانونی آثار فرهنگی هنری دارای مجوز نیز حل می شود. من باز هم تاکید می کنم که وزارت ارتباطات آمادگی هر گونه مساعدت و همکاری را با هنرمندان دارد که بتوانیم هرچه زودتر نسبت به ریشه کردن معضل دانلود غیرقانونی آثار موسیقایی و سینمایی اقدامات لازم را انجام دهیم.