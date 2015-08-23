تعریض جاده جوادآباد ورامین اواخر شهریورماه کلید می خورد

به گزارش خبرنگار مهر، جوادآباد به عنوان یکی از قطب های تولید محصولات کشاورزی و دامی در استان تهران محسوب می شود به همین خاطر این منطقه یکی از مناطق تأثیرگذار اقتصادی است.

اگرچه جوادآباد ورامین از پتانسیل و ظرفیت های بسیار بالایی برخوردار است اما عدم وجود راه مناسب سبب شده تا نتوان از این استعدادها به نحو شایسته ای استفاده کرد.

روزانه صدها تردد از جاده جوادآباد انجام می شود در حالی که عرض کم جاده و نداشتن علائم ایمنی سبب شده تا طی سال های اخیر تعداد زیادی از شهروندان جان خود را از دست بدهند.

تعریض جاده جوادآباد به ورامین همواره یکی از مطالبات جدی مردم طی سال های اخیر بوده است به طوری که مردم جوادآباد در آخرین اقدام خود که در خبرگزاری مهر نیز بازتاب داشت، طوماری را به رییس جمهور نوشتند و خواستار توجه به جاده موصلاتی این منطقه شدند.

در بخش از این نامه آمده است که مردم بیش از چهل روستا که بزرگ‌ترین قطب کشاورزی و دامپروری استان تهران است در مسیر فعلی جاده جوادآباد به ورامین تردد می کنند اما تنها راه دسترسی به مرکز شهرستان و استان به شدت نیازمند ایمنی و حفاظت جانی و مالی است و با توجه به حجم بالای تردد در مسیر فوق و کم عرض بود جاده، بارها شاهد تصادفات منجر به فوت بوده ایم که در سانحه اخیر، سه تن از شهروندان عزیز ما فوت شدند و این امر مشکلات روحی و روانی زیادی در منطقه به وجود آورده است.

حال خبر می رسد که قرار است پروژه تعریض جاده جوادآباد در آینده نزدیک توسط وزارت راه و شهرسازی انجام شود.

سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت پروژه تعریض جاده جوادآباد ورامین اظهار داشت: تعریض جاده جوادآباد همواره یکی از مطالبات جدی و به حق مردم بود.

وی افزود: جلسات متعددی نیز برای تعریض جاده جوادآباد با مسئولان برگزار و در نهایت در جلسه اخیر با مسئولان وزارت راه و شهرسازی مشخص شد که به زودی آغاز عملیات تعریض این جاده انجام می شود.

نقوی ادامه داد: بر اساس اعلام مسئولان وزارت راه و شهرسازی مناقصه برای انتخاب پیمانکار پروژه انجام و برنده مناقصه نیز مشخص شده است.

وی اضافه کرد: پیمانکار پروژه تعریض جاده جوادآباد یکی از شرکت های قوی در حوزه راهسازی است و به گفته مسئولان قرار است تا در اواخر شهریور ماه، تعریض این جاده آغاز شود.