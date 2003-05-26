زلزله در توكيو

امروز زلزله اي به قدرت 7 درجه در مقياس ريشتر توكيو را به شدت تكان داد .

هنوز از تعداد تلفات احتمالي و خسارات وارده اطلاعي در دست نيست .فرستنده راديويي " ان اچ تي " ژاپن گزارش داد كه اين حادثه موجب حيرت همگان شده است .

اين زمين لرزه ساختمانهاي جنوب توكيو را تا حدود 300 كيلو متري به شدت لرزانده است .

زلزله شناسان ژاپني مركز اين زمين لرزه را حوالي ساحل مياگي حدود 60 كيلو متري درياي اشپيگل گزارش داده اند .

تلويزيون دولتي ژاپن گزارش داد كه عليرغم بروز اين حادثه فرودگاههاي اين كشور فعال هستند و پروازهاي آن در جريان است .

قابل ذكر است كه ژاپن از مناطق زلزله خيز بوده و روي گسل زلزله قرار دارد.

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