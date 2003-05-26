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۵ خرداد ۱۳۸۲، ۱۹:۱۴

زلزله در توكيو

امروز زلزله شمال ژاپن را به لرزه در آورد .

امروز زلزله اي به قدرت 7 درجه در مقياس ريشتر توكيو را به شدت تكان داد .
هنوز از تعداد تلفات احتمالي و خسارات وارده اطلاعي در دست نيست .فرستنده راديويي " ان اچ تي " ژاپن گزارش داد كه اين حادثه موجب حيرت همگان شده است .
اين زمين لرزه ساختمانهاي جنوب توكيو را تا حدود 300 كيلو متري   به شدت لرزانده است .
 زلزله شناسان ژاپني مركز اين  زمين لرزه  را حوالي  ساحل مياگي  حدود 60 كيلو متري درياي اشپيگل گزارش داده اند .
تلويزيون دولتي ژاپن گزارش داد كه عليرغم بروز اين حادثه فرودگاههاي اين كشور فعال هستند و پروازهاي آن در جريان است .
قابل ذكر است كه ژاپن از مناطق زلزله خيز بوده و روي گسل زلزله قرار دارد.
کد مطلب 2892

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