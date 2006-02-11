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۲۲ بهمن ۱۳۸۴، ۱۳:۴۵

درگيري مهرداد اولادي در ديدار با الوحده / الشباب حذف شد

درگيري مهرداد اولادي در ديدار با الوحده / الشباب حذف شد

مهرداداولادي مهاجم ايراني تيم فوتبال الشباب امارات در ديدار اين تيم برابر الوحده تنها گل تيمش را به ثمر رساند.

به گزارش خبرنگار" مهر" در اين بازي كه در مرحله يك چهارم نهايي جام رياست جمهوري امارات برگزار شد دو تيم الشباب و الوحده در پايان به نتيجه تساوي 1 بر1 دست يافتند كه در نهايت منجر به حذف تيم الشباب شد.
مهرداداولادي مهاجم تيم فوتبال الشباب امارات در اين بازي تنها گل تيمش را وارد دروازه حريف كرد اما در اواسط بازي به دليل درگيري با اسماعيل مطر بازيكن تيم الوحده از داور مسابقه كارت زرد دريافت كرد. 

عكس اختصاصي " مهر" از ديدار الشباب و الوحده : عليرضا حبشي - امارات

دراين بازي مهرداد اولادي به همراه ايمان مبعلي 90 دقيقه كامل براي تيم الشباب به ميدان رفتند اما نتوانستند مانع حذف تيمشان از اين مرحله شوند. اولادي در بازي گذشته الشباب نيز موفق شده بود هر دو گل تيمش را به ثمر برساند.

کد مطلب 289201

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