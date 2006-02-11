طرح ساماندهي كنكور فردا در كميسيون فرهنگي دولت نهايي مي شود

دكتر "محمد مهدي زاهدي" در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي "مهر" با بيان اين خبر افزود: طرح ساماندهي كنكور پس از اينكه در وزارت علوم و كميته اي كه به اين منظور ايجاد شده بود نهايي شد، چهارم دي ماه تقديم دولت شد.

وي اضافه كرد: لايحه طرح ساماندهي كنكور فردا در جلسه كميسيون فرهنگي دولت نهايي خواهد شد.

وزير علوم گفت: بر اساس اين طرح، به شدت اضطراب زدايي و كلاس كنكور زدايي مي شود. ضمن اينكه در اين طرح تست هايي كه نمي تواند ملاك علمي مناسبي براي كنكور باشد به تدريج ارزش خود را از دست خواهد داد.

"زاهدي" اضافه كرد: پروسه تغيير شيوه برگزاري كنكور يك پروسه چهار ساله است و براي رسيدن به اين هدف بايد دروس دبيرستاني به صورت نهايي و ملي برگزار شود تا بتوان از معدل دوران پيش از دانشگاه به عنوان ملاكي در سنجش و پذيرش دانشجويان استفاده كرد.

وزير علوم ادامه داد: در اين پروسه چهار ساله پذيرش از طريق كنكور كم رنگ مي شود و سابقه تحصيلي دانش آموزان در دوران پيش از دانشگاه ملاك قرار مي گيرد.

وي اضافه كرد: در طرح ساماندهي كنكور پروسه سنجش از پذيرش جدا خواهد شد و سالي دو بار سنجش صورت مي گيرد كه نتايج هر سنجش تا دو سال اعتبار دارد. وزير علوم در ادامه گفتگو با "مهر" تاكيد كرد: در سنجش كه معدل دوران دبيرستان نيز ملاك خواهد بود به كمك و همكاري آموزش و پرورش نياز است. آموزش و پرورش بايد شرايطي فراهم كند تا كساني كه سال هاي پيش معدل خوبي كسب نكرده اند بتوانند مجددا در اين سنجش ملي شركت داشته باشند و فرصت ادامه تحصيل از آنها گرفته نشود. در واقع همه مي توانند استعداد و توان علمي را نشان دهند و رقابت كاذب از بين مي رود.

زاهدي افزود : با توجه به پيشنهادهاي كه در زمينه اجراي كنكور به شيوه جديد شده و فعاليت هايي كه وزارت آموزش و پرورش بايد در اين زمينه انجام دهد، اجراي اين شيوه كنكور به سال آينده موكول خواهد شد. در واقع كنكور سال 1385 بدون تغيير برگزار مي شود و شيوه جديد كنكور مي تواند از سال 1386 اجرا شود.