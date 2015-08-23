مسئولان کشوری در افتتاح‌ پروژه های هفته دولت فارس حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن فیاض پور ظهر یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران برای تقدیر از خبرنگاران با اشاره به فرارسیدن هفته دولت تأکید کرد: برنامه های مختلفی در این هفته انجام خواهد شد که بعدازظهر فردا استاندار فارس در نشست خبری رسمی این برنامهها را اعلام میکند.
وی ادامه داد: با هماهنگیهای انجامشده تعدادی از مسئولان کشوری در مراسم افتتاح پروژههای استان فارس شرکت خواهند کرد.
دبیر ستاد هفته دولت استان فارس تصریح کرد: سفرهای استانی استاندار فارس نیز در این هفته انجام خواهد شد و همچنین نمایشگاه مجازی فعالیتهای دولت نیز در استانداری فارس برپا میشود.
فیاض پور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه همکاریهای لازم در خصوص مبارزه با بحران در استان انجام میشود، گفت: در اولین نکته باید توجه داشته باشیم که هر حادثهای بحران نیست و نباید با نگاه بحران وارد عمل شد.
وی افزود: خوشبختانه اکثر دستگاههای حاضر در استان فارس در زمان بحران همکاریهای مطلوبی دارند اما باید با تأمین امکانات بیشتر به فکر تجهیز ستاد بحران استان باشیم.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس تأکید کرد: متأسفانه اعتبارات مدیریت بحران در کل کشور در مقایسه با برخی از دستگاهها بسیار ناچیز است اما خوشبختانه عملکرد ما در این راستا قابلقبول بوده است.
فیاض پور یادآور شد: رسانه همکاری بسیار مطلوبی را با مدیریت بحران استان فارس دارند و در این میان آنچه باید به آن توجه بیشتری شود ساماندهی و آموزشهای قابل و بعد از بحران است که در این راه رسانهها بسیار تأثیرگذار هستند.
وی بابیان اینکه کارگروه بحران استان فارس در توسعه همکاری بسیار تأثیرگذار است، گفت: اولویت برنامهریزی ما توجه به جلسات کارگروه و استفاده خرد جمعی است که بهطور حتم باعث موفقیت میشود.
