محمد سعيدي در حاشيه راهپيمايي سالگرد پيروزي انقلاب و رفراندوم حمايت از فن آوري هسته اي در گفتگو با خبرنگار "مهر" ، اظهار داشت : چنين استقبال گسترده اي از يك مساله ملي، اگر نگوييم بي سابقه، قطعا كم سابقه و كم نظير بوده است و قطعا با خواستي چنين عميق در ملت ايران ، به اهداف خود در گسترش فن آوري هسته اي نائل خواهيم شد .
وي تاكيد كرد : مردم به عنوان پشتوانه اصلي نظام و انقلاب مهمترين ركن تعيين كننده براي تحقق فناوري هسته اي در ايران به حساب مي آيند و نقطه قوت ما در موضوع فن آوري هسته اي اين است كه اين موضوع خواست تمام ملت ايران در داخل و خارج از كشور است .
معاون امور بين الملل و برنامه ريزي سازمان انرژي اتمي اظهار داشت : آيندگان ايران قطعا نسلي را كه در اين مقطع تاريخي فن آوري هسته اي را حمايت و حفظ كردند تحسين خواهند كرد .
دكتر سعيدي تاكيد كرد : ما خود را مرهون و مديون ملت مي دانيم و متخصصان سازمان انرژي اتمي با تمام توان تلاش خواهند كرد كه در اين مقطع حساس تاريخي بار ديگر كشور عزيزمان سربلند و موفق از اين ميدان بزرگ بيرون آيد .
/ 22 بهمن نماد "عزم ملي" در دفاع از "حق ملي" / معاون سازمان انرژي اتمي در گفتگو با "مهر":
به پشتوانه رفراندوم ملي هسته اي، با تمام توان به پيش خواهيم رفت
سعيدي، معاون بين الملل سازمان انرزي اتمي با اشاره به حضور پرشور ملت ايران در راهپيمايي 22 بهمن در حمايت از فناوري هسته اي گفت : با پشتوانه اين رفراندوم ملي، سازمان انرژي اتمي با توان و قدرت مضاعف در مسير گسترش اين فن آوري برجسته ، از هيچ كوششي فروگذار نخواهد كرد .
محمد سعيدي در حاشيه راهپيمايي سالگرد پيروزي انقلاب و رفراندوم حمايت از فن آوري هسته اي در گفتگو با خبرنگار "مهر" ، اظهار داشت : چنين استقبال گسترده اي از يك مساله ملي، اگر نگوييم بي سابقه، قطعا كم سابقه و كم نظير بوده است و قطعا با خواستي چنين عميق در ملت ايران ، به اهداف خود در گسترش فن آوري هسته اي نائل خواهيم شد .
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