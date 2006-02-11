به پشتوانه رفراندوم ملي هسته اي، با تمام توان به پيش خواهيم رفت

محمد سعيدي در حاشيه راهپيمايي سالگرد پيروزي انقلاب و رفراندوم حمايت از فن آوري هسته اي در گفتگو با خبرنگار "مهر" ، اظهار داشت : چنين استقبال گسترده اي از يك مساله ملي، اگر نگوييم بي سابقه، قطعا كم سابقه و كم نظير بوده است و قطعا با خواستي چنين عميق در ملت ايران ، به اهداف خود در گسترش فن آوري هسته اي نائل خواهيم شد .



وي تاكيد كرد : مردم به عنوان پشتوانه اصلي نظام و انقلاب مهمترين ركن تعيين كننده براي تحقق فناوري هسته اي در ايران به حساب مي آيند و نقطه قوت ما در موضوع فن آوري هسته اي اين است كه اين موضوع خواست تمام ملت ايران در داخل و خارج از كشور است .



معاون امور بين الملل و برنامه ريزي سازمان انرژي اتمي اظهار داشت : آيندگان ايران قطعا نسلي را كه در اين مقطع تاريخي فن آوري هسته اي را حمايت و حفظ كردند تحسين خواهند كرد .



دكتر سعيدي تاكيد كرد : ما خود را مرهون و مديون ملت مي دانيم و متخصصان سازمان انرژي اتمي با تمام توان تلاش خواهند كرد كه در اين مقطع حساس تاريخي بار ديگر كشور عزيزمان سربلند و موفق از اين ميدان بزرگ بيرون آيد .