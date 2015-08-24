به گزارش خبرنگار مهر، «شیفتگان کتاب» مجموعه‌ای از مقالاتی است که در بیش از ۳۰ بخش در مجله «میراث شهاب» وابسته به کتابخانه بزرگ حضرت آیت‌الله مرعشی نجفی(ره) منتشر شده بود و در آن شرح حال ده‌ها تن از عالمان مسلمان از قرن دوم تا نیمه قرن هشتم گردآوری شده است. ملاک و معیار برای انتخاب این عالمان تنها کتاب پژوه و شیفته کتاب بودنِ آن‌ها بوده است. از این رو در میان آن‌ها افراد از طبقه و مذاهب مختلف دیده می‌شوند.

ابوبکربن شهاب زهری، ابوجعفر منصور دوانیقی عباسی، یحیی برمکی، (قرن دوم)، ابن کلبی کوفی، واقدی اسلمی، اصمعی بصری، ابوتمام طائی (قرن سوم)، ابوبکر رازی، ابوالقاسم موصلی، ابن عمید کاتب (قرن چهارم)، ابونصر شاپور بن اردشیر بن فیروز شیرازی، ابوالولید محمد بن یحیی بن یحیی غافقی قرطبی، شیخ طوسی (قرن پنجم)، اسعد بن احمد بن ابی روح ابوالفضل طرابلسی، ابولعلاء حسن بن احمد بن حسن بن احمد بن محمد بن سهل همدانی عطار (قرن ششم)، شهاب الدین ابوعبدالله یاقوت بن عبدالله رومی حموی، امین الدوله کمال الدین ابوالحسن علی بن غزال بن ابی سعید بن خلف سامری، ابوالحسین علی بن محمد بن علی بن محمد بن یحیی غافقی سبتی شاری (قرن هفتم)، ابوالعباس شرف الدین احمد بن ادریس بن یحیی ماردانی و سیف الدین ایمر الجاری دواداری ناصری (قرن هشتم)، برخی از علاقه مندان کتاب هستند که زندگینامه و آثار آن‌ها در «شیفتگان کتاب» به ترتیب تاریخی مورد بررسی قرار گرفته است.

مقدمه، درآمد، ارزش کتاب در اسلام، کتاب از نگاه دانشوران، کتابت در صدر اسلام، نخستین کتابها در اسلام، قرن دوم، قرن سوم، قرن چهارم، قرن پنجم، قرن ششم، قرن هفتم، قرن هشتم، اعلام، کتابنامه و فهرست تفصیلی مطالب، فصل‌های مختلف این کتاب را تشکیل می‌دهد.

علی رفیعی علامرودشتی؛ پدید آورنده و خانه کتاب، ناشر «شیفتگان کتاب» است. این کتاب در ۷۵۶ صفحه و به قیمت ۴۰ هزار تومان از سوی انتشارات خانه کتاب چاپ و انتشار یافته است.