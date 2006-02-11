تدابير شديد امنيتي در خيابان فردوسي تهران

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، به علت استقرار سفارت خانه هاي انگليس، آلمان و فرانسه در خيابان فردوسي، از ساعاتي پيش يگان هاي ويژه نيروي انتظامي با استقرار در اين خيابان، تدابير شديدي امنيتي برقرار كرده اند.

گفته مي شود تعدادي از تظاهر كنندگان، پس از پايان راهپيمايي ممكن است در جريان پاسداري از حق هسته اي ايران و پاسخ به توهين كنندگان به مقدسات، در مقابل اين سفارتخانه ها تجمع كنند.

طي روزهاي گذشته، تجمع هاي متعددي در مقابل سفارت كشورهاي توهين كننده به پيامبر اسلام نيز انجام شده است كه به همين دليل تدابير امنيتي در خيابان هاي منتهي به اين سفارتخانه ها نيز تشديد شده است.