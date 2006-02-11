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۲۲ بهمن ۱۳۸۴، ۱۴:۲۴

به منظور جلوگيري از تجمع احتمالي در مقابل سفارت كشورهاي غربي صورت گرفت :

تدابير شديد امنيتي در خيابان فردوسي تهران

تدابير شديد امنيتي در خيابان فردوسي تهران

با گذشت دقايقي از پايان راهپيمايي ميليوني مردم ايران در يوم الله 22 بهمن، به منظور جلوگيري از تجمع احتمالي در مقابل سفارت كشورهاي غربي، تدابير شديد امنيتي در خيابان فردوسي برقرار شده است.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، به علت استقرار سفارت خانه هاي انگليس، آلمان و فرانسه در خيابان فردوسي، از ساعاتي پيش يگان هاي ويژه نيروي انتظامي با استقرار در اين خيابان، تدابير شديدي امنيتي برقرار كرده اند.

گفته مي شود تعدادي از تظاهر كنندگان، پس از پايان راهپيمايي ممكن است در جريان پاسداري از حق هسته اي ايران و پاسخ به توهين كنندگان به مقدسات، در مقابل اين سفارتخانه ها تجمع كنند.

طي روزهاي گذشته، تجمع هاي متعددي در مقابل سفارت كشورهاي توهين كننده به پيامبر اسلام نيز انجام شده است كه به همين دليل تدابير امنيتي در خيابان هاي منتهي به اين سفارتخانه ها نيز تشديد شده است.

کد مطلب 289215

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