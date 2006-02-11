ديدار بوش با همسر رئيس سابق شورشيان سودان

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، فرد جونز سخنگوي شوراي امنيت ملي گفت : ربكا گارانگ براي گفتگو درباره فرايند صلح سودان و دارفور در واشنگتن به سر مي برد .

اما جونز تاكيد كرد : موضع واشنگتن براي گفتگو درباره جايگزيني آمريكا در قسمتي ازنيروهاي حافظ صلح سازمان ملل به جاي نيروهاي مستاصل اتحاديه افريقا در دارفور، عجولانه بوده است .

اين ديدار سه روز قبل از ديدار بوش با كوفي عنان دبيركل سازمان ملل برگزار شد . عنان خواستار اين است كه كشورهاي قدرتمند و بزرگ نقشي فعال و گسترده اي در ساختار چنين نيرويي بازي كنند .

ربكا گارانگ كه وزير حمل و نقل سودان است ، در مسير توافق صلح ژانويه كه به دو دهه جنگ داخلي جنوب - شمال خاتمه داد از جانب 161 عضو پارلمان به اين سمت برگزيده شده است .

شوهر وي به عنوان رئيس پيشين گروهك نظامي موسوم به جنبش آزادي مردم سودان ( SPLM ) ، يكي از بانيان موافقتنامه 9 ژانويه 2005 بود كه با حكومت خارطوم به امضا رسيد . بر اساس توافقنامه ، گارانگ به معاونت رياست جمهوري سودان و رئيس ناحيه جنوب اين كشور طي مراسمي در جولاي سال گذشته منصوب شده بود .

پيش از ملاقات بوش با ربكا گارانگ ، ديده بان حقوق بشر در اواخر ژانويه در بيانيه اي از بوش درخواست كرد از هر گونه اقدام سازمان ملل در مورد سودان حمايت كند .

پيتر تاكي رامبود مدير اجرايي ديده بان حقوق بشر در منطقه افريقا نيز گفت : بوش بايد روشن كند كه آيا ايالات متحده نيازهاي حمايتي براي ماموريت سازمان ملل در دارفور را تامين خواهد كرد يا خير . همچنين او بايد ديگر كشورها را براي انجام حمايت مشابه در سودان فرا بخواند .