كشته شدن سخنگوي رسمي ارتش عراق / ربوده شدن يك پيمانكار در كركوك

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، منابع امنيتي عراق كشته شدن سخنگوي رسمي ارتش عراق در بصره و كشته شدن يك پليس درشهر فلوجه و ربوده شدن يك پيمانكار در كركوك را تاييد كردند .

در شهر بصره افراد مسلح ناشناس صبح امروز سخنگوي اترش عراق را ترور كردند. سروان فراس التميمي عضو ارتش عراق در بصره در اين رابطه گفت : سروان "مكرم العباس "يكي ازسخنگويان ارتش عراق درشهر بصره بدست مهاجمان مسلح ناشناس كشته شد.

وي افزود: عمليات ترور زماني صورت گرفت كه سخنگوي ارتش عراق با خودروقصد عزيمت به محل كارش درمركز شهر بصره را داشت .

در شهر فلوجه افراد مسلح ناشناس يك پليس عراقي را به ضرب گلوله كشتند. مهاجمان مسلح صبح امروز "اركان محمود" مسئول پليس عراق را هدف گلوله قرار دادند.

يك مسئول پليس عراق گفت: مهاجمان ناشناس يك پيمانكار به نام شيرزاد نجم جرجيس رابه هنگام خروج از منزلش ربوده و به محل نامعلومي منتقل كردند.

وي افزود : عمليات گروگانگيري ساعت 10 به وقت محلي در كوي البعث در مركز شهر كركوك صورت گرفت .

آخرين اخبار از عراق حاكيست كه بر اثر انفجار بمب دست ساز درمسير كاروان نيروهاي آمريكايي و عراقي در شهر حويجه در نزديكي كركوك يك افسر عراقي به نام سعد محمود مجروح شد.