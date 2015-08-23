به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر عمیدیان در مراسم اعطای پروانه اجرای پروژه ترابردپذیری تلفن همراه با بیان اینکه در حال حاضر تعرفهای برای خدمات جابهجایی اپراتورها بدون تغییر شماره تعیین نشده است، گفت: فاز نخست اجرای این پروژه به صورت رایگان است و هزینهای برای مشترکان به همراه نخواهد داشت، اما چنانچه پس از اجرای این طرح هزینهای متحمل اپراتورها شود و خدمات متنوع توجیه اقتصادی نداشته باشد، به فکر تعیین تعرفه در این زمینه خواهیم افتاد.
وی با بیان اینکه رگولاتوری از فروش پروانههای جدید ارتباطی به فکر درآمدزایی نیست، گفت: در حوزه ترابردپذیری درآمدی شامل حال رگولاتوری نمیشود و در زمینه سایر پروانههای جدیدی که به زودی اعطا خواهد شد، رقمی بین ۲ تا ۸ میلیارد تومان به عنوان حق پروانه در جهت توسعه خدمات به رگولاتوری تعلق میگیرد.
معاون وزیر ارتباطات در مورد تکلیف ودیعه سیمکارتهای دائمی همراه اول در صورت ترابردپذیری تلفن همراه، گفت: میزان ودیعه و قیمت سیمکارت ارتباطی به این خدمت ندارد و مشترک قرار است تنها از اپراتور بهتر خدمات دریافت کند.
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