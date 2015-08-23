تحصیل رایگان پناهجویان در دانشگاههای آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، درحالی که آمریکا ایده دریافت شهریه کمتر از پناهجویان و مهاجران غیرقانونی در دانشگاههای این کشور را مد نظر دارد اما حدود ۶۰ دانشگاه آلمان استراتژی متفاوتی را دنبال می کنند.

این دانشگاهها امکان ادامه تحصیل رایگان پناهجویان را فراهم کرده و در عین حال هزینه حمل و نقل و خرید کتاب و موارد مورد نیاز ادامه تحصیل را نیز به آنها پرداخت می کنند.

پیش تر پناهجویان و مهاجران غیرقانونی که خود را به هر وسیله ای به خاک آلمان می رساندند باید هزینه های تحصیل در دانشگاههای این کشور را می پرداختند و حتی قوانین برخی مناطق آلمان اجازه تحصیل این افراد در دانشگاههای این کشور را نمی داد.

بر اساس قوانین جدید در آلمان، پناهجویان می توانند در دانشگاههای این کشور ثبت نام کرده و تا زمانی که مدارک اقامت آنها تأیید شود به تحصیل خود ادامه می دهند.

هدف از این ابتکارعمل تقویت زبان آلمانی این افراد و آماده شدن برای پذیرش در این کشور اروپایی عنوان شده است.

این درحالی است که بر اساس قوانین آلمان ادامه تحصیل در دانشگاههای این کشور برای هر شهروند آلمانی رایگان است. این استراتژی آموزشی به دلیل جذب و پرورش نیروی انسانی ماهر و رفع نیازهای رو به افزایش صنایع مختلف این کشور اتخاذ شده است.