شكلات هاي دانماركي در عراق تحريم شد/ مردم عراق از شكلات ايراني استفاده مي كنند

به گزارش خبرنگار "مهر" در خوزستان، مردم عراق بدليل توهين مطبوعات دانمارك به ساحت قدسي پيامبر اكرم (ص) شكلات هاي متنوع دانماركي را تحريم و بجاي آن از محصولات شيرين عسل ايران استفاده مي نمايند. قبلا دانش آموزان كويتي در حركتي نمادين شكلات هاي دانماركي را به زباله انداخته و از شكلات هاي ايراني شيرين عسل استفاده كردند.

يونس ژاله مدير عامل شركت توليدي شيرين عسل كه بزرگترين واحد توليدي شكلات هاي كاكائويي خاورميانه را مديريت مي كند در همين زمينه به خبرنگار ما گفت: هم اكنون محصولات شيرين عسل ايران در تنوع شكلات، كاكائو، ويفر و بيسكوئيت و دهها محصول ديگر مقام اول بازار عراق را كسب كرده است . محصولات اين شركت به كشورهاي اروپايي نيز راه يافته است.