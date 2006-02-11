" فولكلور جهان " با ترجمه منيره احمد سلطاني مكتوب مي شود

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، اين كتاب شامل اطلاعاتي جامع از اعتقادات و باورهاي اقوام مختلف است و در بخش هاي مجزا " علم اعداد " ، " رنگ ها " ، " جواهرات "، " عناصر جادويي " ، " پديده ها " ، " نجوم " ، " حيوانات نمادين " ، " پزشكي " ، " ازدواج " ، " مرگ " و بسياري ديگر از مظاهر فرهنگ عاميانه جهان را تبيين مي كند .

" فولكلور جهان " دردو مجلد و 400 صفحه اوايل سال 85 توسط نشر روزگار منتشرخواهد شد .



گفتني است هفته گذشته جامع ترين كتاب در زمينه فرهنگ عاميانه ايران به نام " ژرفساخت فولكلور ايران " نوشته دكتر منيره احمد سلطاني ، محقق ادبي و مترجم " فولكلورجهان " به بازار كتاب عرضه شد .