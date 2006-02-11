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۲۲ بهمن ۱۳۸۴، ۱۶:۱۳

/ 22 بهمن‎ نماد‎‎ "عزم ملي" در دفاع از "حق ملي" /

حضور پرشور خانواده هاي شهداي حوادث تروريستي اهواز در راهپيمايي 22 بهمن

خانواده هاي شهداي حوادث تروريستي امسال اهواز با حضور يكپارچه در راهپيمايي 22 بهمن انگليس، آمريكا، اسرائيل و اروپا را بعنوان حاميان تروريست محكوم كردند و خواستار محاكمه بلر بعنوان حامي بزرگ تروريست ها شدند.

به گزارش خبرنگار "مهر"، از خوزستان، خانواده هاي شهداي حوادث تروريستي امسال اهواز با حضو يكپارچه در راهپيمايي پرشكوه يوم الله 22 بهمن اين شهر همنوا با ساير شهروندان اهوازي و ايراني با محكوم كردن جسارت به ساحت مقدس پيامبر (ص) از فعاليت هاي هسته اي صلح آميز كشورمان نيز دفاع كردند.

 اين خانواده ها با در دست داشتن پلاكاردهايي حمايت هاي انگليس، آمريكا، اسرائيل و اروپا را بعنوان حاميان تروريست محكوم كردند و خواستار محاكمه بلر بعنوان حامي بزرگ تروريست ها شدند و پرچم انگليس را به آتش كشيدند. خانواده هاي شهداي حوادث تروريستي اهواز با در دست داشتن عكس هاي شهداي مظلوم خود آمادگي شان را براي دفاع از انقلاب اسلامي اعلام كردند.

کد مطلب 289234

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