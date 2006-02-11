حضور پرشور عشاير عرب خوزستان در راهپيمايي يوم الله 22 بهمن

به گزارش خبرنگار "مهر" ازاستان خوزستان، شهارهاي اهواز، ماهشهر و بندرامام، دشت آزادگان، شادگان، آبادان و خرمشهر، مينوشهر و اروند كنار شاهد حضور پرجوش و خروش عشاير غيور عرب بود كه با لباس هاي محلي و شعارهاي فارسي و عربي با آرمان هاي انقلاب، امام و شهيدان تجديد پيمان كرده و اطاعت خود را از ولايت ولي امر مسلمين اعلام كردند و همصدا با ملت و دولت ايران بر استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي تاكيد كردند.

عشاير عرب خوزستان همچنين هم صدا با ساير اقشار مردم خوزستان، تلاش هاي ضد انقلاب را براي ايجاد نفاق در خوزستان محكوم كردند.

آنان همچنين با به آتش كشيدن پرچم دانمارك و انگليس انزجار خود را از جسارت به ساحت قدسي پيامبر اكرم (ص) توسط مطبوعات اروپايي اعلام و با شعارهاي فرياد يا محمدا اعمال دشمن استكباري را محكوم كردند.