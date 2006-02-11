روسيه به تشكيلات خودگردان فلسطين پيام داد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه ، دفتر" صائب عريقات" دربيانيه اي اعلام كرد:" الكساندر بوجدين " طي نشستي در دفتر عريقات در اريحا به وي توضيح داده كه روسيه پيشنهاد كرده به منظور جلوگيري ازبه خطر افتادن روند صلح ميان اعراب و اسرائيل تماس هايي با نمايندگان حماس صورت گيرد.

دفترعريقات اعلام كرد : هدف از اين درخواست حفظ روند مسالمت آميز سازش براساس طرح صلح موسوم به "نقشه راه" و همچنين اجراي ديدگاه كميته چهارجانبه طراح صلح خاورميانه است .

اين درحالي است كه درخواست روسيه از رهبران جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) خشم و انزجارمقامات رژيم اسرائيل و آمريكا را برانگيخته است .

براساس اعلام بيانيه دفترعريقات، گفتگوي روسيه با مسئولان جنبش حماس در چارچوب مذاكرات اين جنبش با كشورهاي عربي خصوصا با مصر صورت مي گيرد.

نماينده روسيه ابرازعقيده كرد كه اين مذاكرات به تشكيل دولت مستقل فلسطيني كمك مي كند تا با امنيت و صلح در كنار دولت اسرائيل ادامه حيات دهد.

اخيراً "ولاديمير پوتين" ئييس جمهوري روسيه كه براي انجام ديداري به اسپانيا رفته است در يك كنفرانس مطبوعاتي در مادريد اعلام كرده است كه قصد دارد در آينده اي نزديك رهبران حماس را به مسكو دعوت كند.

رئيس جمهوري روسيه اظهار داشت: "امروز بايد اين را به رسميت شناخت كه حماس در تشكيلات خودگردان فلسطين، در نتيجه انتخاباتي دموكراتيك و قانوني به حكومت رسيده است و لازم است كه به انتخاب مردم فلسطين احترام گذاشت."

خبرديگر اينكه يك مسئول بلند پايه وزارت خارجه روسيه به خبرگزاري اينترفاكس اعلام كرد: هيات جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) مي تواند قبل از پايان ماه فوريه آتي به مسكو سفركند.

روز گذشته كاندوليزارايس وزير امور خارجه آمريكا با همتاي روسيش سرگئي لاوروف تلفني درمورد حماس گفتگو كرده است و تضمين لازم را ازروسيه گرفته كه مسكو بايد پيام محكمي را به حماس بدهد كه اگر حماس خواهان حمايت جهاني است بايد موضع خودش را تغيير دهد .

شان مك كورمك سخنگوي وزارت خارجه آمريكا گفت: به روسيه اعلام كرديم كه بايد به حماس پيام روشني را درمورد تغيير موضعش بدهد.