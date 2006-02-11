بازار فيلم سينماي ايران در برلين افتتاح شد

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي بنياد سينمايي فارابي، عصر روز گذشته در حالي چتر سينماي ايران افتتاح شد كه طرح كتيبه عاشوراي حسيني در دو سوي پاويون سينماي ايران علاقمندان را به سوي خود جلب مي‌كرد.

محمدعلي نجفي كارگردان سينماي ايران و نماينده خانه سينما در پاويون سينماي ايران در برلين كه خود طراح كتيبه عاشوراست در پاسخ به سئوال علاقمندان نصب كتيبه عاشوراي حسيني را در پاويون سينماي ياران در برلين نشانه عشق و علاقه ايرانيان به ارزش‌هاي انساني، معنويت و همه اديان توصيف كرد. در چتر سينماي ايران پنج گروه مختلف سينمايي از ايران با مجموعه آثار خود حضوري فعال و گسترده دارند.

حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي براي اولين بار مجموعه آثار سينمايي خود را وارد بازار سينمايي برلين كرده است. "بيد مجنون" ساخته مجيد مجيدي و "خيلي دور، خيلي نزديك" ساخته رضا ميركريمي از جمله فيلم‌هاي حوزه هنري است كه در پاويون سينماي ايران در برلين در معرض فروش و ارايه به علاقمندان قرار گرفته است.

خانه سينما با حضور نمايندگان صنف‌هاي مختلف خود ديداري نزديك و صميمانه با دست‌اندركاران سينماي جهان آغاز كرده است. تحقيق، پژوهش و آموزش سه هدف عمده نمايندگان صنوف مختلف خانه سينما در جشنواره فيلم برلين است تا با رايزني و ارتباط تخصصي بتوانند گام موثري براي پيشبرد سينماي ايران بردارند.

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان از جمله نمايندگان ديگر سينماي ايران در جشنواره برلين است كه مجموعه فيلم‌هاي بلند، نيمه‌بلند و انيميشن ويژه كودكان و نوجوانان را وارد بازار جشنواره فيلم برلين نموده است.

انجمن سينماي جوان ايران نيز امسال با 170 فيلم كوتاه، بلند و مستند خود كه 50 اثر آن از سوي كارگردانان زن ايراني است حضور گسترده و فعالي در بازار جشنواره فيلم برلين دارد.