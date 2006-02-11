دولت تاكنون در باره ميزان عيدي كاركنان دولت مصوبه اي نداشته است / پيشنهاداتي براي هدفمند شدن عيدي به نفع كارمندان كم درآمد دولت مطرح است / رقم نهايي را سازمان مديريت در اوايل اسفند اعلام مي كند

وي ئر تماس با خبرنگار "مهر" توضيح داد: دغدغه رئيس جمهور محترم براي موثر بودن چگونگي پرداخت اين هديه به كاركنان شريف دولت موضوعي است كه بر اساس آن سازمان مديريت و برنامه ريزي موظف شده تا به جاي اقدامي شتابزده در اين زمينه بررسي هايي را صورت دهد تا نهايتا پيشنهادي تا هفته اول اسفندماه براي اختصاص رقمي معقول و متعارف و همچنين روند پرداخت مناسب در هيات دولت طرح و تصويب شود.

وي گفت: طبعا دولت در اين زمينه مي توانست مثل روال سابق رقمي را به صورت ثابت نسبت به سال قبل به عيدي كاركنان دولت اضافه كند اما تصميم بر اين شد تا تامل بيشتري شود تا شايد راه كارشناسي بهتري براي هدفمند شدن اين هديه به نفع كم درآمدهاي كارمند دولت پيدا شود.

اين منبع تاكيد كرد: گرچه بحث ها و پيشنهاداتي مطرح بوده اما هيات دولت تاكنون هيچ مصوبه اي در خصوص ميزان عيدي كاركنان خود نداشته است و فعلا به صورت قطعي فقط مي توان از افزايش اين رقم نسبت به سالهاي گذشته خبر داد.