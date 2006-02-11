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۲۲ بهمن ۱۳۸۴، ۱۶:۰۲

يك منبع آگاه در رياست جمهوري در گفتگو با "مهر" :

دولت تاكنون در باره ميزان عيدي كاركنان دولت مصوبه اي نداشته است / پيشنهاداتي براي هدفمند شدن عيدي به نفع كارمندان كم درآمد دولت مطرح است / رقم نهايي را سازمان مديريت در اوايل اسفند اعلام مي كند

دولت تاكنون در باره ميزان عيدي كاركنان دولت مصوبه اي نداشته است / پيشنهاداتي براي هدفمند شدن عيدي به نفع كارمندان كم درآمد دولت مطرح است / رقم نهايي را سازمان مديريت در اوايل اسفند اعلام مي كند

در پي انتشار خبري در خبرگزاري مهر مبني بر تصويب مبلغ 200 هزار تومان به عنوان عيدي و پاداش پايان سال كاركنان دولت توسط هيات دولت ، يك منبع آگاه در نهاد رياست جمهوري ضمن تائيد بحث در خصوص ميزان اين هديه در كابينه ، قطعي شدن رقمي در اين زمينه تا كنون را رد كرد.

وي ئر تماس با خبرنگار "مهر" توضيح داد: دغدغه رئيس جمهور محترم براي موثر بودن چگونگي پرداخت اين هديه به كاركنان شريف دولت موضوعي است كه بر اساس آن سازمان مديريت و برنامه ريزي موظف شده تا به جاي اقدامي شتابزده در اين زمينه بررسي هايي را صورت دهد تا نهايتا پيشنهادي تا هفته اول اسفندماه براي اختصاص رقمي معقول و متعارف و همچنين روند پرداخت مناسب در هيات دولت طرح و تصويب شود.

وي گفت: طبعا دولت در اين زمينه مي توانست مثل روال سابق رقمي را به صورت ثابت نسبت به سال قبل به عيدي كاركنان دولت اضافه كند اما تصميم بر اين شد تا تامل بيشتري شود تا شايد راه كارشناسي بهتري براي هدفمند شدن اين هديه به نفع كم درآمدهاي كارمند دولت پيدا شود.

اين منبع تاكيد كرد: گرچه بحث ها و پيشنهاداتي مطرح بوده اما هيات دولت تاكنون هيچ مصوبه اي در خصوص ميزان عيدي كاركنان خود نداشته است و فعلا به صورت قطعي فقط مي توان از افزايش اين رقم نسبت به سالهاي گذشته خبر داد.  

کد مطلب 289249

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