ملت ايران براي پيشرفت از غرب اجازه نمي گيرد/ ايران بايد به فناوري هسته اي دست يابد تا دست غرب از كشورهاي مسلمان كوتاه شود

به گزارش خبرنگار "مهر" در ساوجبلاغ، محمدرضا موحدي كه در جمع راهپيمايان يوم الله 22 بهمن ساوجبلاغ سخن مي گفت با اشاره به سوابق درخشان دنياي اسلام گفت: پيشينه علمي مسلمانان همواره قوي و مستحكمتر از غرب بوده است و زماني كه غرب در توحش كامل به سر مي برد مسلمانان در علوم مختلف سرآمد بودند.

مدير كل استانهاي شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي افزود : امروز نيز طبيعي است كه غرب از پيشرفت علمي كشورهاي مسلمان به خصوص ايران نگران باشد و تدابير مختلفي براي جلوگيري از دستيابي كشورمان به فن آوري هسته اي اتخاذ كند.

موحدي فن آوري هسته اي را دستاورد انقلاب شكوهمند اسلامي ايران خواند و اظهار داشت : انقلاب مردم ايران دستاوردهاي شايان توجهي دارد كه فن آوري هسته اي و بومي تنها يكي از اين دستاوردها است.

وي خاطر نشان كرد: ايران به عنوان مركز كشورهاي اسلامي دنيا بايد به اين فناوري دست يابد تا بتواند دست غرب و اروپايي ها را از كشورهاي مسلمان كوتاه كند.

موحدي تصريح كرد: ملت غيور ايران كه توانست 2500 سال حكومت شاهنشاهي را سرنگون كند، بي شك از دستيابي به فن آوري هسته اي كه نقش سازنده اي در توسعه خدمات و در نهايت تحقق عدالت در جامعه دارد، دست نخواهد كشيد.

مدير كل استان هاي شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي با اشاره به تلاش چند ساله ايران در راستاي جلب اعتماد مجامع بين المللي گفت: كشورهاي غربي به سركردگي آمريكا با اعمال خود ثابت كرده اند كه با اصل دستيابي و بكارگيري اين علم در ايران مخالف هستند.

وي تصريح كرد: دولت براي ارائه خدمات بهتر به ملت ، نياز به كسب اجازه از ابرقدرتهاي پوشالي ندارد و فقط در چارچوب قوانين بين المللي به تحقيقات هسته اي خود ادامه مي دهد.

به گزارش "مهر" راهپيمايي مردم شهرستان ساوجبلاغ با شكوه تر از سالهاي گذشته از ميدان اصلي هشتگرد به سمت مصلاي بزرگ اين شهر با شركت هزاران تن از مردم اين شهرستان برگزار شد.