رئيس جمهور ايتاليا پارلمان را منحل كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، انتخابات پارلماني در ايتاليا شاهد رقابت بين ائتلاف راست ميانه رو به رهبري "سيلويو برلوسكوني" نخست وزيرمستعفي و گروه اپوزيسيون چپ ميانه رو به رياست "رومانو برودي" خواهد بود.

در پي برگزاري انتخابات مقدماتي در16 اكتبر 2005 در ايتاليا كه بيش از 4 ميليون ايتاليايي شركت كرده بودند پرودي به عنوان رئيس گروه اپوزسيون انتخاب شد .

پيشترسيلويو برلوسكوني نخست وزير ايتاليا رسماً استعفاي خود را تسليم " كارلو آزگليو چيامپي" رئيس جمهوري اين كشور كرد و اعلام نمود كه در صدد تشكيل دولت جديد براي پايان دادن به بحران چهار سال دوران نخست وزيري خود است.



با تسليم استعفاي رسمي سيلويو برلوسكوني نخست وزير ايتاليا به رئيس جمهوري اين كشور، كاخ رياست جمهوري كرينال با انتشار بيانيه اي تاييد كرد كه برلوسكوني استعفاي خود از كابينه را رسماً تسليم كرده است اما رئيس جمهوري هنوز استعفاي او را نپذيرفته است.

در اين بيانيه ذكر شده كه كارلو آزگليو چيامپي رئيس جمهوري ايتاليا از برلوسكوني وديگر اعضاي كابينه دولت خواسته است به منظور بررسي بيشتر موضوع تا امروز پنج شنبه مسئوليتهاي خود را حفظ كنند.

