ضعف قوانين منجر به آسان شدن وقوع جرم مي شود

دكتر قاسم شعباني ، حقوقدان در گفتگوبا خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، ضمن توصيف عوامل موثر در آسان شدن وقوع جرم گفت: ضعف و نارسايي قوانين موجود ، عدم كاركرد درست نهادهاي پيشگيري از جرم و عدم برخورد درست و به موقع با مجرمان از جمله مهمترين عواملي است كه باعث مي شود انجام جرم آسان بوده باشد.

وي ادامه داد: به عنوان مثال در خصوص كلاهبرداري يا زمين خواري ، عدم وجود قوانين صحيح از شاخص ترين دلايل وقوع اين جرائم است. در صورتي كه مي توان با وضع قوانين جديد به سادگي از وقوع آنها جلوگيري كرد.

شعباني با اشاره به حذف پليس قضايي ، افزود: از وقتي كه پليس قضايي حذف شده براي اجراي احكام با مشكلات فراواني مواجه هستيم. چرا كه نيروي انتظامي فاقد دانش قضايي است و نمي تواند ضابط خوبي براي اجراي قوانين قضايي باشد.