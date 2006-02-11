كنترل حاشيه نشيني در تهران با پيشنهاد بودجه 10 ميليارد توماني

دكتر كامران دانشجو در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، در مورد كنترل حاشيه نشيني در اطراف تهران افزود: براي اولين بار در طول اين سالها با همكاري و توافق سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، رديف خاصي در بودجه سال 85 جهت كنترل حاشيه نشيني در نظر گرفته شده كه اين امر مهمترين اقدام كه صورت گرفته بود.

وي ادامه داد: ابتدا بودجه در نظر گرفته شده 5 ميليارد تومان بود كه پس از آن با برنامه ريزي و اقدامات انجام شده ، افزايش بودجه كنترل حاشيه نشيني و 10 ميليارد تومان اعتبار را پيشنهاد داديم.

استاندار تهران تاكيد كرد: ظرف چند روز آينده بودجه پيشنهادي در كميسيون تلفيق بررسي و تصويب خواهد شد. البته رديف خاص بودجه حتما تصويب مي شود اما اينكه تمام اعتبار پيش بيني شده به تصويب برسد ، هنوز مشخص نيست و بايد منتظر تصميم كميسيون تلفيق باشيم.

دانشجو با اشاره به اينكه از ابتداي سال 85 اقدامات لازم براي كنترل حاشيه نشيني صورت خواهد گرفت ، تصريح كرد: پس از تصويب بودجه و با توجه به اعتبار در نظر گرفته شده ، برنامه ريزي ها در اين زمينه آغاز مي شود.