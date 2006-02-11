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۲۲ بهمن ۱۳۸۴، ۱۸:۵۱

كنترل حاشيه نشيني براي اولين بار در سال 85 صاحب رديف بودجه شد ؛

كنترل حاشيه نشيني در تهران با پيشنهاد بودجه 10 ميليارد توماني

كنترل حاشيه نشيني در تهران با پيشنهاد بودجه 10 ميليارد توماني

استاندار تهران از پيشنهاد بودجه 10ميليارد توماني جهت كنترل حاشيه نشيني در شهرستانهاي حومه پايتخت خبر داد.

دكتر كامران دانشجو در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، در مورد كنترل حاشيه نشيني در اطراف تهران افزود: براي اولين بار در طول اين سالها با همكاري و توافق سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، رديف خاصي در بودجه سال 85 جهت كنترل حاشيه نشيني در نظر گرفته شده كه اين امر مهمترين اقدام كه صورت گرفته بود.

وي ادامه داد: ابتدا بودجه در نظر گرفته شده 5 ميليارد تومان بود كه پس از آن با برنامه ريزي و اقدامات انجام شده ، افزايش بودجه كنترل حاشيه نشيني و 10 ميليارد تومان اعتبار را پيشنهاد داديم.

استاندار تهران تاكيد كرد: ظرف چند روز آينده بودجه پيشنهادي در كميسيون تلفيق بررسي و تصويب خواهد شد. البته رديف خاص بودجه حتما تصويب مي شود اما اينكه تمام اعتبار پيش بيني شده به تصويب برسد ، هنوز مشخص نيست و بايد منتظر تصميم كميسيون تلفيق باشيم.

دانشجو با اشاره به اينكه از ابتداي سال 85 اقدامات لازم براي كنترل حاشيه نشيني صورت خواهد گرفت ، تصريح كرد: پس از تصويب بودجه و با توجه به اعتبار در نظر گرفته شده ، برنامه ريزي ها در اين زمينه آغاز مي شود.

 

 

 

کد مطلب 289280

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