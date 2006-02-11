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۲۲ بهمن ۱۳۸۴، ۱۷:۰۶

/ 22 بهمن‎ نماد‎‎ "عزم ملي" در دفاع از "حق ملي" / آيت الله جنتي در راهپيمايي مردم مشهد:

اكنون زمان عقب نشيني غرب است/ نبايد به راحتي از توهين به پيامبر بگذريم

اكنون زمان عقب نشيني غرب است/ نبايد به راحتي از توهين به پيامبر بگذريم

آيت الله جنتي دبير شوراي نگهبان گفت : ما براي اعتمادسازي فعاليت‌هاي خود را به طور داوطلبانه تعليق كرديم در حالي كه اگر از همان اول مي‌ ايستاديم، امروز آمريكا خواهان تسليم مطلق ما در برابر خود نبود.

به گزارش خبرنگار " مهر" در مشهد، آيت الله جنتي در جمع راهپيمايان 22 بهمن در حرم مطهر امام رضا (ع) با ابراز تاسف از اينكه در 2 سال گذشته در مقابل غرب كوتاه آمديم، افزود :  اگر در مقابل غرب عقب نشيني كنيم آنها ما را تا تسليم شدن كامل رها نخواهند كرد .

وي با اشاره به موضوع گزارش پرونده ايران به شوراي امنيت آن را نشانه "پررويي" غربي ها توصيف كرد و گفت : در اين شرايط  ما هم بدون توجه به رضايت آنها، فعاليت هاي هسته اي خود را ادامه دهيم .

آيت الله جنتي تصريح كرد : مگر بايد براي يك صنعت بومي از آنها اجازه بگيريم .

دبير شوراي نگهبان خاطر نشان كرد: امروز روز تهاجم ما و عقب نشيني آنهاست و حسن اين حادثه اين بود كه در ماه محرم اتفاق افتاد تا دوباره فرهنگ عاشورايي زنده شود .

وي همچنين توهين به پيامبر اكرم را يك توطئه جهاني دانست و افزود : اين توهين يك اشتباه فردي و مطبوعاتي نيست كه ما براحتي از آن بگذريم، زيرا دو ماه بعد از چاپ اين كاريكاتور در دانمارك، در آلمان هم اين اقدام وقيحانه تكرار شد .

جنتي در ادامه سه شباهت اساسي ميان قيام امام خميني (ره) و امام حسين(ع) را يادآور شد و گفت : علاوه بر هدف دو قيام كه حفظ اسلام بود ، امام خميني نيز مانند امام حسين ابتدا با توكل به خدا و به رغم نفوذ قدرت در تمام كشور با دست خالي و بدون پشتوانه اي از اسلام دفاع كرد و در نهايت هر دو قيام به پيروزي خون بر شمشير انجاميد .

وي خاطر نشان كرد :  مشكلات امروز ايران مساله اي تازه نيست بلكه هميشه انقلاب مورد تعرض دشمنان قرار گرفته است و مشكلاتي را نيز از قبيل حادثه 18 تير ماه 78 ايجاد كرده اند

کد مطلب 289281

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