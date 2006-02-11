اكنون زمان عقب نشيني غرب است/ نبايد به راحتي از توهين به پيامبر بگذريم

به گزارش خبرنگار " مهر" در مشهد، آيت الله جنتي در جمع راهپيمايان 22 بهمن در حرم مطهر امام رضا (ع) با ابراز تاسف از اينكه در 2 سال گذشته در مقابل غرب كوتاه آمديم، افزود : اگر در مقابل غرب عقب نشيني كنيم آنها ما را تا تسليم شدن كامل رها نخواهند كرد .

وي با اشاره به موضوع گزارش پرونده ايران به شوراي امنيت آن را نشانه "پررويي" غربي ها توصيف كرد و گفت : در اين شرايط ما هم بدون توجه به رضايت آنها، فعاليت هاي هسته اي خود را ادامه دهيم .

آيت الله جنتي تصريح كرد : مگر بايد براي يك صنعت بومي از آنها اجازه بگيريم .

دبير شوراي نگهبان خاطر نشان كرد: امروز روز تهاجم ما و عقب نشيني آنهاست و حسن اين حادثه اين بود كه در ماه محرم اتفاق افتاد تا دوباره فرهنگ عاشورايي زنده شود .

وي همچنين توهين به پيامبر اكرم را يك توطئه جهاني دانست و افزود : اين توهين يك اشتباه فردي و مطبوعاتي نيست كه ما براحتي از آن بگذريم، زيرا دو ماه بعد از چاپ اين كاريكاتور در دانمارك، در آلمان هم اين اقدام وقيحانه تكرار شد .

جنتي در ادامه سه شباهت اساسي ميان قيام امام خميني (ره) و امام حسين(ع) را يادآور شد و گفت : علاوه بر هدف دو قيام كه حفظ اسلام بود ، امام خميني نيز مانند امام حسين ابتدا با توكل به خدا و به رغم نفوذ قدرت در تمام كشور با دست خالي و بدون پشتوانه اي از اسلام دفاع كرد و در نهايت هر دو قيام به پيروزي خون بر شمشير انجاميد .

وي خاطر نشان كرد : مشكلات امروز ايران مساله اي تازه نيست بلكه هميشه انقلاب مورد تعرض دشمنان قرار گرفته است و مشكلاتي را نيز از قبيل حادثه 18 تير ماه 78 ايجاد كرده اند