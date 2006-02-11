سبزي الگوي ادب و احترام بود // اميدوارم به پيشكسوتان در زمان زنده بودنشان توجه شود

ناصرحجازي درگفتگو با خبرنگار" مهر" با بيان اين مطلب افزود: متاسفانه هربار كه پيشكسوتي را ازدست مي دهيم به ياد پيشكسوتان مي افتيم ويادمان مي افتد كه از اين عزيزان قدرداني كنيم، درحاليكه احترام به پيشكسوت بايد امري دائمي وهميشگي باشد و اين عزيزان در زمان زنده بودنشان مورد تجليل قرار بگيرند.

حجازي اضافه كرد: توجه به پيشكسوتان بايد ازسوي مسئولان، دست اندركاران ورزش كشور درجامعه نهادينه شود، چرا كه احترام به پيشكسوت در واقع احترام به خود محسوب مي شود. البته توجه به پيشكسوتان تنها توجه به نيازهاي مادي آنها نيست، بلكه بايد بيشتربه نيازهاي روحي و معنوي آنها توجه كرد چرا كه انسانها در زمان كهنسالي به محبت وتوجه بيشتري نيازدارند و اين وظيفه همه است كه نشان دهند قدردان زحمات پيشكسوتان جامعه هستند.

وي در ادامه با اشاره به خصايص اخلاقي مجيد سبزي يادآورشد: درچند مسابقه اي كه همراه تيم پيشكسوتان در ديدارهاي خيريه حضور داشتم، او احترام خاصي براي پيشكسوتان خود قائل بود ومي توانم بگويم او الگوي ادب و احترام بود وهمواره با خوشرويي ونشاط با اطرافيانش برخورد مي كرد.

حجازي درخصوص زنده نگه داشتن ياد مجيد سبزي اظهارداشت: پيشنهاد مي كنم نظيرمسابقات جام يونس شكوري، مسابقاتي هم به نام مجيد سبزي بصورت ساليانه برگزارشود تا نام سبزي همواره درفوتبال كشور زنده بماند.