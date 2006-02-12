مشهد از تعداد بالاي كودكان بي سرپرست رنج مي برد

ابراهيم عفت پناه در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، جمعيت رو به رشد حاشيه نشين و وجود آمار بالاي خانواده هاي بي سرپرست را باعث حساسيت نوع مديريت اين كلانشهر دانست و افزود: رشد مهاجر پذيري ، بزهكاري و آسيب هاي اجتماعي ، مشهد را نيازمند مديريت قوي و متفاوت كرده است.

وي با انتقاد از امكانات محدود بهزيستي ، تصريح كرد: كمبود بودجه و عدم امكانات مناسب و قابل توجه و همچنين كمبود نيروي انساني متخصص و با انگيزه ، عامل عدم ارائه سرويس مناسب و با كيفيت به مددجويان مي شود .

مديركل بهزيستي مشهد در پايان اظهار اميدواري كرد: توجه به كار كارشناسي و تقويت نيروي انساني متخصص و كارشناس در زمينه هاي مربوطه به همراه پيگيري هاي مجدانه براي فراهم نمودن زمينه اشتغال مددجويان و نيز آشنا سازي آنان با توانمنديهاي خود ، گام موثري در ايجاد مديريتي بهينه و مناسب بهزيستي باشد.



