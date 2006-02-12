  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۳ بهمن ۱۳۸۴، ۹:۵۸

مشهد از تعداد بالاي كودكان بي سرپرست رنج مي برد

مشهد از تعداد بالاي كودكان بي سرپرست رنج مي برد

مديركل جديد بهزيستي مشهد گفت: سالانه تعداد زيادي زائر و مسافر به مشهد سفر مي كند كه در اين ميان برخي از خانواده ها به دليل عدم تمكن مالي ، كودك خود را بدون سرپرست در اين شهر رها مي كنند كه اين امر بهزيستي مشهد را با سيل مددجويان پيش بيني نشده مواجه مي كند.

ابراهيم عفت پناه در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، جمعيت رو به رشد حاشيه نشين و وجود آمار بالاي خانواده هاي بي سرپرست را باعث حساسيت نوع مديريت اين كلانشهر دانست و افزود: رشد مهاجر پذيري ، بزهكاري و آسيب هاي اجتماعي ، مشهد را نيازمند مديريت قوي و متفاوت كرده است.

وي با انتقاد از امكانات محدود بهزيستي ، تصريح كرد: كمبود بودجه و عدم امكانات مناسب و قابل توجه و همچنين كمبود نيروي انساني متخصص و با انگيزه ، عامل عدم ارائه سرويس مناسب و با كيفيت به مددجويان مي شود .

مديركل بهزيستي مشهد در پايان اظهار اميدواري كرد: توجه به كار كارشناسي و تقويت نيروي انساني متخصص و كارشناس در زمينه هاي مربوطه به همراه پيگيري هاي مجدانه براي فراهم نمودن زمينه اشتغال مددجويان و نيز آشنا سازي آنان با توانمنديهاي خود ، گام موثري در ايجاد مديريتي بهينه و مناسب بهزيستي باشد.

 

کد مطلب 289294

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها