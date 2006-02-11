تغييرات در كابينه سوريه / فاروق الشرع معاون رئيس جمهور و وليد معلم وزير امور خارجه

دبه گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري سوريه، بشار اسد امروز در راستاي تغييرات اساسي در كابينه فرماني را صادر كرد كه براساس آن الشرع به عنوان معاون رئيس جمهوري سوريه و مسئول پي گيري اجراي سياست خارجي و اطلاع رساني ناميده شد.

فاروق الشرع در سال 1980 تصدي وزيرمشاور در امور خارجي سوريه را برعهده داشت و در 11 مارس سال 1984 تصدي وزارت خارجه سوريه را برعهده گرفت .

درسال 1963 وزير امور خارجه سوريه از دانشگاه دمشق موفق به اخذ مدرك ليسانس ادب انگليسي شد وپس از آن درسال 1971 موفق به كسب مدرك حقوق بين المللي شد .

الشرع پيش از اينكه پست وزير مشاور درامور خارجي را برعهده بگيرد در يك شركت هواپيمايي سوريه تا سال 1976 فعاليت داشت.

معاون جديد رئيس جمهوري سوريه 68 سال سن دارد و او استاندار درعا واقع در 102 كيلومتري جنوب دمشق بوده است.

عبدالحليم خدام معاون سابق رئيس جمهوري سوريه بود كه از چند ماه است كه در پاريس به سرمي برد . وي درژوئن گذشته استعفاي خود را از حزب بعث حاكم و دولت سوريه اعلام كرد و پس از آن در مصاحبه هاي مختلف اتهاماتي را متوجه بشار اسد كرد و ادعا نمود وي در قتل رفيق حريري دست داشته است.