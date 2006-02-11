مشهد ميزبان جشنواره تئاتر دفاع مقدس در آينه عاشورا

به گزارش خبر نگار گروه فرهنگ و هنر "مهر" در مشهد، حسن محمودي مسئول روابط عمومي و تبليغات نخستين جشنواره شهري تئاتر دفاع مقدس در آينه عاشورا با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران گفت: "جشنواره تئاتر دفاع مقدس در آينه عاشورا براي نخستين بار به همت انجمن نمايش اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان رضوي و با همياري معاونت فرهنگي و اجتماعي شهرداري مشهد به مدت 7 روز از تاريخ 29 بهمن در مجموعه سالن‌هاي كانون هنر خراسان، فرهنگسراي بهشت، مجتمع شهيد هاشمي‌نژاد و سالن نمايش شمايل برگزار مي‌شود."

وي در ادامه با اشاره به استقبال چشمگير هنرمندان از برگزاري اين دوره جشنواره بيان داشت: "در مدت زمان تعيين شده جهت ارسال متون نمايش، تعداد 75 متن به دبيرخانه جشنواره واصل شد كه از اين ميان 10 متن متعلق به ساير شهرهاي كشور بود. اين متون به علت رعايت نكردن مقررات مندرج در فراخوان مبني بر بومي بودن جشنواره از راهيابي به بخش نهايي بازماندند و 65 متن باقيمانده به تفكيك 55 متن صحنه‌اي و 10 متن خياباني به مرحله بازخواني اوليه راه يافتند. در نهايت 35 متن نمايش از سوي هيأت بازخواني جهت بازبيني بخش مسابقه به هيأت بازبيني متشكل از رضا صابري، مسعود حاجي، مهدي مسگران و علي روحي معرفي شدند."

محمودي در پايان با اشاره به قسمت‌هاي مختلف اين دوره از جشنواره گفت: "جشنواره شهري تئاتر دفاع مقدس در آينه عاشورا در سه بخش صحنه‌اي، خياباني و تجربي برگزار مي‌شود و در طول مدت زمان برگزاري جشنواره نيز كارگاههاي تخصصي آموزشي و جلسات نقد و بررسي با حضور اساتيد هنر تئاتر به صورت روزانه، پذيراي علاقمندان هنرهاي نمايشي خواهد بود."